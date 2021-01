Meer UFO-meldingen tijdens coronacrisis

'Een UFO is een waarneming in het luchtruim die we niet kunnen verklaren', vertelt Bram. 'Van alle filmpjes die binnenkomen is 95 procent te verklaren, maar niet allemaal.'

Of Bram ooit zelf een UFO heeft gezien? 'Jazeker. Dat was in 2015 op de dijk bij Haastrecht, boven Gouda. Ik zag daar een groot licht, dat was driehoekig en vervormde daarna naar een ster. Nadat het een aantal keer van vorm was veranderd, was het ineens weg. Ik heb dat alleen niet kunnen filmen helaas.'

Sommige meldingen kan Bram niet verklaren, dan is het dus een UFO | Foto: UFO Meldpunt

'Lucht is rustiger'

De stijging van het aantal meldingen op zijn platform kan Bram deels verklaren. 'De lucht is sinds maart vorig jaar veel rustiger, dus objecten en lichten vallen meer op. Maar de stijging kan ook mede worden veroorzaakt door de lancering van de satelliettreintjes vanaf SpaceX, het ruimtevaartprogramma van Elon Musk. Maar een groei van ruim 75 procent aan meldingen op mijn website kan ik niet helemaal verklaren.'

Op de website van Bram zijn vele filmpjes te vinden met bewegende objecten in de lucht. Vaak met een verklaring van wat het zou kunnen zijn. 'Soms zijn het sterren, soms satellieten of een vliegtuig', vertelt Bram. Wat opvalt is dat vele filmpjes vaak onscherp en onduidelijk zijn. Bram weet waarom dit komt. 'De meeste mensen hebben geen professionele apparatuur om iets met grote afstand goed vast te leggen. Je telefoon kan dit soort dingen hoog in de lucht niet goed scherp krijgen. Daarbij is het ook mogelijk dat echte UFO's, wie weet wat ze zijn, niet gefotografeerd willen worden.'

