Wat moet er in het pand van Hudson's Bay in Leiden komen? Leidenaren denken mee

Hoe vul je pakweg twee voetbalvelden aan leegstaande ruimte in het oude pand van Hudson's Bay en Vroom en Dreesmann in het centrum van Leiden? Die vraag stelt de denktank van het Leidse Stadslab zaterdag in een online brainstormsessie aan een dikke honderd geïnteresseerde Leidenaren. Er zit nu tijdelijk een Action op de begane grond, maar de kans is klein dat zich ooit nog een grote winkelketen meldt bij eigenaar ASR Real Estate. En daarom ziet Stadslab nu kansen om in het pand mooie, echte Leidse initiatieven te realiseren.

In een vergezicht ziet Stadslab de letters van V en D weer prijken op de gevel van het grote pand aan de Breestraat, dat nu grotendeels leegstaat. Niet in de oude betekenis 'Vroom en Dreesmann' maar Voor- en Door Leiden. 'We willen eigenlijk gebruik gaan maken van de kracht van de stad', zegt Frans van den Broek van het stadslab. 'Zoals de prachtige musea, de kennis, de oudste universiteit van Nederland. We willen eigenlijk een invulling van het pand die past bij de dingen waardoor Leiden groot is geworden.'

Kortom, de initiatiefnemers denken groot. Belangrijk daarbij is dat de nieuwe ideeën financieel rendabel zijn, want het gaat immers om een dure A-locatie midden in het centrum. 'Maar we zien liever niet dat er dure appartementen komen', zegt Jeroen Maters. Hij bedacht eerder het Singelpark en is nu ook bij dit project betrokken. 'We willen graag dat zoveel mogelijk Leidenaren kunnen blijven genieten van het prachtige uitzicht dat je hebt over de stad vanaf de vierde en vijfde verdieping.'

Club op bovenste etage

Het pand van Vroom en Dreesmann werd in de jaren 30 van de vorige eeuw gebouwd in opdracht van Vroom en Dreesmann dat tot die tijd spullen verkocht vanuit een aantal kleinere panden aan de Aalmarkt. Na het faillissement van Vroom en Dreesmann in 2016 kwam er korte tijd een vestiging van het Canadese warenhuis Hudson's Bay, maar ook dat bedrijf redde het niet aan de Aalmarkt.

De vraag is nu dan ook hoe je een pand dat gebouwd is als warenhuis zou kunnen inrichten. 'Het heeft een oppervlakte van bijna 14.000 vierkante meter', weet Maters. 'Dus daar kan je heel veel mee.' Op sociale media gaan vooruitlopend op de online brainstorm al een aantal ideeën rond. 'Een foodcourt dat aansluit op de markt en een club op de bovenste etage zijn voorbeelden', zegt Maters. 'Maar uiteraard ook retail, bijvoorbeeld op het gebied van design. En uiteindelijk is het de bedoeling dat die ideeën elkaar gaan aanvullen of versterken.'

'Spannend plan is welkom'

De eigenaar van het pand, ASR Real Estate, wil niet inhoudelijk reageren op de initiatieven. Toch staat het vastgoedbedrijf volgens Maters positief tegenover nieuwe ideeën. 'Ze houden wel een slag om de arm dat er misschien toch woningen in komen of dat het pand mogelijk verkocht wordt. Maar een spannend plan is welkom bij ze. Mits dat ook rendabel is en recht doet aan het belang van het pand voor de stad.'

