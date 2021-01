'Wij zijn blij met wat we krijgen', kritiek op vaccinatiebeleid overheid groeit

Het is 8.00 uur precies als coördinator COVID-19 Tessa Wijmans van Florence de hoofdingang van een van de huizen in Rijswijk binnenloopt. Niet om te vaccineren, maar om de spullen op te halen. 'Wij hebben ervoor gekozen om de vaccins in een afgesloten kamer te bewaren in een beveiligde koelkast waar ook geen andere medicijnen in liggen', zegt ze. Dinsdag kreeg Florence de potjes met vaccin. Alles wat was aangevraagd is geleverd.

Coördinator COVID-19 Tessa Wijmans met een vaccin | Foto: Omroep West

In een kamertje bij de hoofdingang staan tasjes klaar met allerlei spullen die nodig zijn om van de flesjes vaccin spuiten klaar te maken. Op tafel liggen registratieformulieren en stickertjes voor de vaccins. Op de grond staat een koelbox met een binnentemperatuur van drie graden. 'Het luistert echt heel nauw', zegt Wijmans. 'De vaccins moeten bewaard worden bij een bepaalde temperatuur en ze zijn maximaal vier dagen houdbaar.' Vrijdag worden bewoners van drie huizen gevaccineerd.

Tellen en snel rijden

Met een trolly wordt de koelbox naar de beveiligde koelkast gereden die met een sleutel wordt opengemaakt. In de lades liggen doosjes vaccins. In een vol doosje zitten vijf flesjes en met één flesje kunnen zes spuiten worden klaargemaakt. Die spuiten, de naalden en andere spullen, zitten in de plastic tasjes die nog beneden liggen. Zodra de koelbox is geladen gaat hij in de auto en samen met de andere spullen rijdt Wijmans naar het eerste huis dat aan de beurt is.

Coronavaccins bij Florence | Foto: Omroep West

Een speciaal prikteam staat daar inmiddels klaar. Ook studenten van het ROC helpen mee. In totaal zijn vijf mensen bezig om de vaccinaties gereed te maken. Eerst wordt met een rode naald neutrale vloeistof in een spuit gezogen, daarna het vaccin. Zes spuiten dus uit één flesje.

Spullen die nodig zijn om vaccinaties klaar te maken | Foto: Omroep West

Als dat klaar is gaat de 'priknaald' erop en gaan de schaaltjes met spuiten naar beneden. Daar zitten de bewoners inmiddels klaar. Naast de kantine is een priklocatie ingericht met vijf stoelen. Na het zetten van de vaccinatie is er koffie met koek voor net ingeënte ouderen.

Weer door naar andere huizen

Tessa Wijmans maakt dat niet mee, want zij is met de volgende lading vaccins alweer onderweg naar andere huizen. Zelf is ze nog niet gevaccineerd. 'Ik werk niet in de huizen en ben geen risicogroep, dus ik verwacht dat ik in september aan de beurt bent', grijnst ze van achter haar mondmasker. Zou ze niet liever zien dat het in Nederland allemaal sneller ging? Daar moet ze even over nadenken. 'Deze week vaccineren we achthonderd bewoners die medische- of verpleeghuiszorg van ons krijgen. We zetten alles op alles om - in overleg met huisartsen - al onze bewoners te vaccineren', zegt Wijmans. En wat ze niet heeft, kan ze ook niet wegspuiten.

Misschien heeft ze een tip voor minister Hugo de Jonge? 'Die is wel lastig', lacht ze. 'Wij moeten het doen met wat we krijgen en daar zijn we heel blij mee. We proberen al maanden corona buiten de deur te houden en dit is een heel belangrijke stap daarin. Dus we zijn voornamelijk erg blij dat we dit nu kunnen doen', zegt Tessa Wijmans van Florence.