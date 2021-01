Opluchting bij eigenaren Café Aimée na dreiging met uitzetting

Met de uitspraak van de kantonrechter komt er volgens eigenaar Martijn van Unen voorlopig een einde aan een zeer stressvolle periode. Samen met zijn compagnon namen ze het café-restaurant op het Lijsterbesplein twee jaar geleden over. Na een forse investering en een flinke verbouwing van het pand hoopte het tweetal afgelopen jaar te kunnen oogsten. Maar daarbij hadden ze niet voorzien dat de coronapandemie roet in het eten zou gooien.

Café Aimée is vanwege de strenge lockdown niet open, er kan wel worden afgehaald | Foto: Omroep West

Vanwege de coronamaatregelen van de overheid werd Café Aimée gedwongen om vanaf 15 maart de deuren voor enkele maanden te sluiten. Omdat de eigenaren niet konden voldoen aan hun financiële huurverplichtingen vroegen ze om vrijstelling van betaling over de maanden maart en april en om een huurkorting met ingang van mei.

Huurkorting of huuruitstel

De vastgoedeigenaar gaf in eerste instantie aan wel mee te willen denken over een oplossing, maar ging uiteindelijk toch niet akkoord met huurkorting of huuruitstel. Omdat ze er samen niet uitkwamen stapte de verhuurder uiteindelijk naar de kantonrechter. Van Unen: 'Zij zijn de zaak gestart. Wij zaten zelf niet te wachten op een rechtszaak. Ik zal het ook niet adviseren om een rechtszaak aan te spannen. Want het kost toch geld. Ik raad iedereen aan om er samen met de eigenaar uit te komen.'

Niet alleen dreigde uitzetting voor de twee cafébazen, ook persoonlijk hing er een donkere wolk boven het hoofd. Voor het starten van een restaurant had het tweetal hun eigen huis ingezet als onderpand. Zo riskeerden ze zelf ook op straat te komen staan. 'Met een gezin met twee kinderen gaat dat niet in de koude kleren zitten.'

Vonnis

Maar voorlopig kunnen de cafébazen dus opgelucht ademhalen. Naar het oordeel van de kantonrechter hadden ze niet kunnen voorzien dat er een 'gezondheidscrisis van deze omvang' zou plaatsvinden, waardoor het gehuurde gedurende langere tijd niet kan worden gebruikt. Het argument dat tijdens de economische crisis van 2008 ook geen huurkorting via de rechter kon worden afgedwongen legde de kantonrechter naast zich neer.

Ook het feit dat de cafébazen in het verleden een restaurant hebben gehad en dus het 'klappen van de zweep' kennen, maakte geen indruk op de kantonrechter. In het vonnis is een huurkorting van vijftig procent bepaald over de periode dat Café Aimée vanwege de coronamaatregelen de deuren moet sluiten. Daarnaast is over de periode van 29 september 2020 tot en met 14 oktober een huurkorting van vijfentwintig procent bepaald, omdat in die periode eet- en drinkgelegenheden dagelijks om 22:00 uur moesten sluiten.

Reactie vastgoedeigenaar

De beheerder Langezaal Property Management laat in een reactie weten dat de vastgoedeigenaar met verbazing kennis heeft genomen van het vonnis. In de uitspraak van de kantonrechter wordt namelijk op geen enkele manier rekening gehouden met het feit dat de huurders in 2019, nog voor de coronacrisis, ook al hun financiële huurverplichtingen niet zouden zijn nagekomen. Deze huurachterstand is overigens al wel voldaan.

Tegelijkertijd is de vastgoedeigenaar blij dat er nu een duidelijke uitspraak ligt van de rechtbank waar de cafébazen zich aan dienen te houden. De uitkomst van de huurkorting zou volgens de beheerder ook niet als een verrassing komen, omdat de vastgoedeigenaar ook bij andere panden een huurkorting heeft toegepast. Of er hoger beroep wordt ingesteld is nog niet duidelijk.

Reactie Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is blij met de uitspraak in deze bodemprocedure. Tot aan dit vonnis werden tijdens een kort geding dertig huuropschortingen toegewezen tijdens corona. Maar daarbij ging het om een tijdelijke regeling. In een bodemprocedure kan de rechter over een definitieve huurkorting beslissen. Dat vonnis is er nu en versterkt volgens KHN de positie van andere horecaondernemers en winkeliers, omdat ze nu makkelijker een huurkorting kunnen afdwingen. Directeur Dirk Beljaarts: 'Het gaat echt om duizenden ondernemers die hier tegenaanlopen. Naast de juridische implicaties, is het ook een erkenning vanuit de rechterlijke macht voor de benarde situatie van horecaondernemers en dat is gevoelsmatig ook van groot belang.'

Ook Beljaarts adviseert andere hurende horecaondernemers aan om in gesprek te gaan met de verhuurder over een verlaging of kwijtschelding van huur tijdens de coronacrisis: 'Indien een hurende horecaondernemer door toedoen van de coronacrisis duidelijk schade/omzetverlies heeft geleden, kan zeer goed een beroep op dit vonnis worden gedaan.'

LEES OOK: Illegale opening Leidse horeca van de baan: 'Kijk wel of horeca als eerste weer mag'