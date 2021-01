Anonieme weldoeners schenken 1100 maaltijden aan Westland

In de keukens van zeventien restaurants in Westland is de afgelopen dagen intensief gekookt om 1100 maaltijden te bereiden. Het eten is door vrijwilligers rondgebracht bij gezinnen en alleenstaanden die wel een steuntje in de rug verdienen. Het initiatief komt van twee anonieme Westlandse weldoeners, die zo de horeca én arme gezinnen willen ondersteunen.

De maaltijden zijn gemaakt door zeventien restaurants in de gemeente Westland. Een van de restaurantkeukens waar de maaltijden zijn bereid, is die van Bistro De Herberg in 's-Gravenzande. 'De reacties zijn louter positief', vertelt gastvrouw Michelle von Oven bij mediapartner WOS.

'We hadden voor de kinderen speciale mooie boxen gemaakt, met onder andere oud-Hollands-snoep, grote zuurstokken en grote lolly's. We werden gebeld door een moeder die zei dat haar kind heel blij was met de surprisebox die ze had gekregen. Fantastisch dat het zo goed wordt ontvangen.'

PlusBlus vrijwilligers brengen maaltijden rond

Von Oven vindt het ook heel bijzonder dat de opdrachtgevers anoniem willen blijven. De keukenbrigade weet niet in wiens opdracht de maaltijden zijn gemaakt.

De maaltijden werden rondgebracht door vrijwilligers van de PlusBus en het Platform Gehandicapten Westland. 'De 120 vrijwilligers van de Plus Blus doen ook graag mee', vertelt voorzitter John van der Knaap. 'We hebben 120 mensen die staan te popelen om wat te doen.'

'Mensen zijn blij en dankbaar'

Jan Struijs is blij dat hij kan helpen met het rondbrengen van de maaltijden. Hij legt enthousiast uit: 'We kregen heel veel leuke reacties van de mensen als we aanbelden en de maaltijden overhandigden. De mensen hadden zich ervoor opgegeven. We legden dan even uit hoe het moest met opwarmen. En de mensen kijken helemaal blij en zijn heel dankbaar.'

