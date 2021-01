Veertien bewoners overleden bij corona-uitbraak in verpleeghuis Bodegraven

Bij een verpleeghuis in Bodegraven zijn door een corona-uitbraak de afgelopen vijf weken veertien bewoners overleden. Het is niet duidelijk om welke variant van het coronavirus gaat. Het onderzoek daarnaar loopt nog.

Verpleeghuis Vijverhof in Bodegraven kampt sinds een aantal weken met een corona-uitbraak. Daarbij raakten zowel bewoners als medewerkers besmet. In het verpleeghuis wonen 63 mensen, daarvan bleken er veertig besmet met Covid-19.

Veertien besmette patiënten overleden aan corona. 'Dit gaat om broze mensen die bij ons wonen, corona maakt ze extra kwetsbaar', legt Jasper de Boom van de overkoepelende zorgorganisatie Zorgpartners Midden-Holland uit

Verpleeghuis open gehouden

'De eerste besmetting werd op 21 december vastgesteld', vertelt De Boom. 'Er is toen voor gekozen om het huis gewoon open te houden met de bekende maatregelen. Wel werden besmette bewoners geïsoleerd, waren er aangepaste bezoekregelingen en soms werden ook afdelingen met corona afgesloten.

Niet alleen bewoners, maar ook medewerkers van Vijverhof raakten op grote schaal besmet. 'Op het dieptepunt zat één derde van het personeel thuis met corona. De zorg voor de bewoners is niet in gevaar is geweest. We hebben een geweldige planner en er zijn flexmedewerkers ingezet en collega’s hebben elkaars taken deels overgenomen.'

Einde besmettingsgolf

'We zitten nu écht aan het einde van de besmettingsgolf. Bij de bewoners zijn er op dit moment minder dan tien besmettingen. Het ziekteverzuim bij de medewerkers is nu twintig procent.' Welke coronavariant er aan de golf ten grondslag ligt is nog niet duidelijk. 'We hebben samples voor onderzoek opgestuurd naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, waar we mee samen werken. Daar hebben nog geen uitsluitsel van', besluit De Boom.

Woensdag 3 februari begint de vaccinatie van bewoners van Vijverhof en andere verpleeghuizen van Zorgpartners tegen het coronavirus.