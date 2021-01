'Alternatieven Theater Castellum kosten 41 tot 52 miljoen euro'

41 tot 52 miljoen euro. Dat gaat het volgens cultuurwethouder Erik van Zuylen (GroenLinks) kosten om Theater Castellum op de huidige plek te herbouwen of om elders in Alphen aan den Rijn een 'kleine Ziggo Dome' uit de grond te stampen. Zo meldt mediapartner Studio Alphen.

In opdracht van de gemeenteraad, die daartoe in december een motie had aangenomen, heeft het college van burgemeester en wethouders de voorbije weken drie scenario's voor Castellum onderzocht. De 'kleine Ziggo Dome' is het idee van Nieuw Elan: een nieuw evenementencomplex, inclusief theater en sporthallen, aan de rand van Alphen. Het initiatief van de VVD is ook nagetrokken, namelijk om Castellum in combinatie met woningen op de huidige locatie te herbouwen. Het derde scenario is doorgaan op de huidige voet met Castellum.

'Die 41 tot 52 miljoen euro is mij tegengevallen', bekent wethouder Van Zuylen. 'Ik had op een lager bedrag gehoopt.' Het bedrag is dermate hoog, dat hierdoor in zijn ogen iedere mogelijkheid tot kiezen tussen verschillende scenario's wordt ontnomen. 'De alternatieven zijn geen reële opties. De kosten wegen niet op tegen de baten', vindt hij.

Castellum begin 2022 open

Het college van burgemeester en wethouders heeft donderdag tijdens een extra collegevergadering dan ook besloten zijn voorkeur uit te spreken om op de huidige voet door te gaan met Castellum. Dat zou betekenen dat het vorig jaar grondig gerenoveerde theaterpand in de komende maanden voor 3,6 miljoen euro brandveilig gemaakt gaat worden, om vervolgens in de eerste maanden van 2022 de deuren te openen. 'Wij koersen af op januari 2022', zegt Van Zuylen vrijdag tijdens de toelichting op het collegebesluit.

Of de gemeenteraad het daarmee eens is, moet in februari duidelijk worden. Op donderdag 18 februari staat de besluitvormende gemeenteraadsvergadering op de agenda. Aankomende donderdag wordt het eerste politieke debat gehouden. Bijna twee maanden geleden zei de gemeenteraad in meerderheid nog voorstander te zijn van een evenementenhal in combinatie met een theater, toen nog niet wetende welk prijskaartje daaraan hangt.

Nieuwbouw sporthallen

Het onderzoeksbureau concludeert dat het verplaatsen van Castellum naar een locatie buiten het centrum nadelige gevolgen heeft voor de lokale economie. Het betekent 'serieus omzetverlies' voor ondernemers in de binnenstad, staat in het rapport, maar heeft ook zijn weerslag op de exploitatie van het theater zelf. Hoe verder weg uit het centrum, hoe minder omzet. Daarnaast menen de onderzoekers dat theater en sport niet goed te combineren zijn, en dat een theater- en evenementenzaal samenvoegen ook niet wenselijk is.

De komende jaren moeten in Alphen de nodige sporthallen worden vervangen. Onder meer de Arena en Rijnstreekhal staan op de nominatie om gesloopt te worden. Nieuw Elan stelde eind vorig jaar voor om het geld dat in de komende jaren uitgegeven gaat worden aan nieuwe sporthallen, toe te voegen aan het budget voor de 'kleine Ziggo Dome'. Als dat zou gebeuren, zou volgens wethouder Van Zuylen nog zo'n 34 miljoen euro overblijven van die 41 á 52 miljoen.

Slopen

Wat de gemeenteraad in meerderheid niet wil, is dat Alphen helemaal zonder groot theater komt te zitten. Toch heeft Van Zuylen laten onderzoeken wat dat zou opleveren. Het slopen van het huidige Castellum-pand en vervangen voor woningbouw zou in het meest gunstige geval een miljoen euro opleveren. 'Maar, dat is omgeven met vele risico's over haalbaarheid en inpasbaarheid op die locatie', benadrukt de wethouder.

