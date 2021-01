Haagse kickbokser Khbabez debuteert op Glory 77: 'Kickboksen heeft me van de straat gehouden'

Tarik Khbabez groeide onder moeilijke omstandigheden op in de Haagse Schilderswijk. Zaterdag maakt hij zijn debuut voor kickboksorganisatie Glory tijdens een mini-toernooi in Rotterdam Ahoy’. Er bestaat zelfs en mogelijkheid dat hij in zijn tweede gevecht voor Glory zaterdagavond al tegen de grote kampioen Rico Verhoeven kan vechten.

De 28-jarige Khbabez groeide op in armoede. 'Ik krijg nog kippenvel als ik aan mijn jeugd denk', vertelt Khbabez. 'Ik heb echt een heel moeilijke jeugd gehad. We waren illegaal hier in Nederland en we hadden nergens recht op en er was geen inkomen. Ik weet nog goed dat mijn moeder overal probeerde te werken om maar aan geld te komen.'

'Ik heb echte armoede meegemaakt', vervolgt Khbabez. 'Mede daarom ben ik zo trots op waar ik nu sta. En natuurlijk is mijn moeder ook trots.'

Voorbeeld voor andere jongeren

Tijdens zijn zware jeugdjaren lagen de verleidingen om de ‘verkeerde kant’ op te gaan dagelijks op de loer. Khbabez wist ze te weerstaan, mede ook dankzij het kickboksen. 'Je ziet zoveel mensen die verkeerde kant op gaan', zegt Khbabez. 'Maar op een gegeven moment moet je gewoon keuzes maken. Je moet je afvragen: wil ik zoals hen worden, of wil ik discipline opbouwen.'

Hij koos voor discipline opbouwen, wat lukte dankzij het kickboksen. 'Kickboksen heeft me van de straat gehouden. Ik ben gaan groeien en daar ben ik echt trots op. En ik hoop dat ik een voorbeeld kan zijn voor andere jongeren. Ik heb veel getwijfeld, heb vaak gedacht dat het me nooit zou lukken. Maar als ik het kan, dan kan iedereen het. Gewoon blijven strijden', vertelt Khbabez.

Gevecht tegen Rico Verhoeven

Tarik Khbabez vecht zaterdagavond in Ahoy' in een mini-toernooi met vier deelnemers waarin hij het in zijn eerste wedstrijd opneemt tegen Levi Rigters. Mocht de Haagse vechter deze wedstrijd winnen, dan komt hij later die avond mogelijk in de ring tegen de onbetwiste kampioen Rico Verhoeven, die het in zijn eerste partij opneemt tegen Hesdy Gerges.

'Ik ken Rico persoonlijk, heb vaak met hem getraind. Natuurlijk is het mooi als ik me met de allerbeste zou kunnen meten. Maar laat ik niet te hard van stapel lopen. Eerst winnen van Rigters en daarna zie ik wel weer verder', aldus Khbabez.