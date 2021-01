Burgemeester Gouda verlengt noodverordening, politie mag ook preventief fouilleren

Eerder deze week brandden er meerdere auto's uit in Gouda| Foto: AS Media

De noodverordening in Gouda is tot maandag verlengd. Ook kan de politie dit weekend tijdens de avondklok preventief fouilleren in Gouda Oost en een deel van Bloemendaal. Dat heeft burgemeester Pieter Verhoeve vrijdagavond bekendgemaakt.

In Gouda is sinds dinsdag een noodverordening van kracht, nadat het maandag onrustig was in de stad. Door het instellen van de noodverordening is het voor mensen verboden om tussen 18.00 uur en middernacht zonder goede reden in bepaalde gebieden in Gouda te zijn.

De noodverordening geldt in de wijken Korte Akkeren en Oosterwei, de gebieden rondom de winkelcentra Bloemendaal en Goverwelle, het Huis van de Stad en rondom de testlocatie aan de Nieuwe Gouwe.

Meerdere autobranden

Sinds dinsdagavond is het volgens de burgemeester rustig gebleven. Wel zijn er afgelopen nachten meerdere auto's in vlammen opgegaan. 'Ik ben daar verontwaardigd over. Het is ingrijpend wanneer je auto doelbewust wordt vernield. Een brand heeft veel impact en ik wens de betrokkenen sterkte', zegt Verhoeve. Om meer autobranden te voorkomen heeft de burgemeester de politie toestemming gegeven om preventief te fouilleren.

Als het dit weekend rustig blijft is de burgemeester van plan om de noodverordening maandag in te trekken.

LEES OOK: Elf jongeren gearresteerd voor avondklokrellen: 'Noodverordening was effectief'