HGC-trainer Van Ass verwacht 'rare uitslagen' bij hervatting hoofdklasse hockey

'Voor iedere wedstrijd moeten we ons allemaal laten testen. Dat is een sneltest, dus binnen een minuut of twintig weten we de uitslag. Aan de hand van die uitslag, kan ik pas mijn wedstrijdformulier gaan invullen. Het zou dus kunnen gebeuren dat ik vijftien spelers heb, waarvan er drie corona blijken te hebben. Dan moet ik dus verder met twaalf man. We hebben afgesproken: het gaat sowieso door. Ik verwacht dat door deze gekke omstandigheden er hele rare en verrassende uitslagen kunnen komen', aldus de trainer van HGC.

Voor HGC-speler Floris van der Linden kan de competitie in de Hoofdklasse niet snel genoeg hervat worden. Over de periode zonder hockey is hij luid en duidelijk: 'Saai', zegt hij zonder na te denken. 'Je realiseert je in zo’n periode hoe gaaf het is om onderdeel te zijn van een topsportteam in een topsportomgeving. Er was weinig perspectief en ik miste het echt om met mijn maten op het veld te staan. Maar we mogen weer, dat is natuurlijk waar je het allemaal voor doet.'

Mogelijk meer blessures

HGC heeft dit seizoen een duidelijk doel: de play-offs halen. Een plek bij de eerste vier is mogelijk volgens Van Ass. De eerstkomende wedstrijden, zondag thuis tegen Amsterdam, daarna uit tegen Klein Zwitserland en thuis tegen Rotterdam zijn volgens de oud-bondscoach sleutelwedstrijden. 'Alles is erop gericht om in die drie wedstrijden goede zaken te doen', zegt Van Ass.

Wel benadrukt hij dat de voorbereidingstijd op de tweede helft van het seizoen wat aan de korte kant is. 'Minimaal acht weken voorbereiding zou ideaal zijn maar we hebben nu zes weken kunnen trainen. Ik verwacht dan ook dat er meer blessures zullen zijn in de eerste paar wedstrijden.'

HGC is er fysiek klaar voor

Floris van der Linden denkt dat de ploeg er fysiek klaar voor is. 'We hebben het programma in aanloop naar de eerste wedstrijd slim opgebouwd. Gevoelsmatig zit ik ook bijna op 100 procent. Natuurlijk voelde ik me de eerste keer dat ik op het veld stond wel een beetje roestig, maar inmiddels voelt het alsof ik al weer maanden aan het spelen ben.'

LEES OOK : ADO-nieuwkomers Adekanye en Mokhtar gelijk in de basis tegen Sparta