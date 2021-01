'Nu kan je het Residentie Orkest op tv zien, toch missen we het publiek'

Toen de orkestleden van het Residentie Orkest weer mochten spelen golden voor hen ook de coronamaatregelen. En dat betekent anderhalve meter afstand. Jasper Grijpink. 'Inmiddels weten we niet beter', vertelt hij in UIT op Radio West. 'Voor samenspel is het een uitdaging, maar je went er wel aan. Maar zodra het niet meer hoeft zitten we weer bij elkaar. Je kan veel makkelijker samenspelen als je elkaar goed kan horen en zien.'

De klarinettist is blij dat hij bij het Residentie Orkest mag spelen. 'De muziek blijft prachtig, maar we missen met het orkest het contact met publiek. Het geeft veel energie als mensen aandachtig zitten te luisteren. Je ziet bijvoorbeeld mensen wegdromen bij langzame stukjes, die interactie mis je.'

Kijk zondag 31 januari om 10.00 uur op TV West naar het Residentie Orkest met Dvorák 8. Onder leiding van Antony Hermus speelt het Residentie Orkest de Achtste symfonie van Dvorák.

Lichtpuntje op TV

Als lichtpuntje voor alle mensen die het Residentie Orkest missen - of als eerste kennismaking - zendt Omroep West de komende maanden op de laatste zondag van de maand de registratie van een concert uit. Op zondag 31 januari wordt afgetrapt met Dvorák 8 met een speciaal gastoptreden van mezzosopraan Barbara Kozelj in Respighi’s 'Il tramonto.

Voor zijn succesvolle Achtste symfonie liet Dvorák zich inspireren door de rijke cultuur van het Boheemse land. Het werd een ontspannen, warmbloedige symfonie waarin natuurgeluiden en volksmelodieën uitmonden in een feestelijke finale vol kleur. Mezzosopraan Barbara Kozelj is te horen in in Respighi’s 'Il tramonto' (de zonsondergang).

Antony Hermus - dirigent

Barbara Kozelj - mezzosopraan

Respighi - Il tramonto

Ceitil - One Minute Symphony: Latibule

Dvorák - Symfonie nr. 8

De liedteksten van 'Il tramonto' zijn via deze link te vinden.

Opgenomen in het Zuiderstrandtheater in Den Haag.