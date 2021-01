Niet rellen, maar gamen: gamecompetitie moet jongeren tijdens avondklok binnen houden

Een van de initiatiefnemers is Thomas Runhart uit Alphen aan den Rijn. Hij ziet een enorme vraag. 'Zowel van jongeren, gemeentes en organisaties kwam er bij het ingaan van de avondklok een grote roep om leuke avondactiviteiten voor binnen', legt hij uit. 'Door meerdere initiatieven bij elkaar te brengen, kunnen we nu een compleet programma bieden voor een grote doelgroep.'

Ook Maarten de Nooy uit Alphen aan den Rijn, zelf fervent gamer, ziet het nut van de gamecompetitie. Je hoort op het moment op het nieuws dat er veel rellen zijn. Wij proberen die jongeren van de straat af te krijgen door lekker met elkaar te gamen', vertelt hij. 'We krijgen veel enthousiaste reacties binnen, omdat mensen nu toch iets te doen hebben 's avonds.'

House of Esports, Esports Game Arena, GameGeneration, Esports Nederland en Eindelijk wat Leuks hebben de handen ineengeslagen om deze avondklokperiode leuk en gezellig te maken voor jongeren vanaf 13 jaar.

Naar de bar gaan

Maarten is zelf ook meer gaan gamen door de coronacrisis, helemaal nadat hij zijn bijbaan door de pandemie kwijtraakte. 'Aan het eind van het jaar delen veel gameplatforms hoeveel uur je hebt gegamed', vertelt hij. 'Ik zag dat ik afgelopen jaar bijna het dubbele had gegamed dan de jaren de daarvoor. Zonder dat je het doorhebt ga je dus veel eerder even een spelletje doen met je vrienden dan vroeger. Je hebt nu veel meer tijd vrij.'

Maarten mist het contact met zijn vrienden en dan is gamen een manier om toch met zijn vrienden om te gaan. 'Als je vrienden ver weg wonen, wat in mijn geval zo is, dan is het toch fijn om op deze manier contact met ze te hebben. We praten en gamen met elkaar, zo zijn we toch met elkaar bezig. Een beetje als met elkaar naar de bar gaan, maar dan online'

Het meeste vertier

En dat zouden meer jongeren moeten doen, is de insteek van Beat The Clock Esports Competition. Want buiten op straat zwerven tijdens de avondklok is niet de bedoeling. Toch is de grote vraag of iedereen met de gamecompetitie wordt bereikt, omdat de gekozen games vooral populair zijn onder jongens.

'De verhouding is ongeveer tachtig procent jongen, twintig procent meisje. Het competitieve gamen wordt inderdaad voor een groot gedeelte door jongens gedaan', aldus Thomas. 'Maar misschien zijn zij ook wel degenen die uiteindelijk het meeste vertier nodig hebben in de avonduren.'

