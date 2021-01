Krimpenerwaard Vlist is het meest lawaaiige stiltegebied van Nederland

Het stiltegebied Krimpenerwaard Vlist in Zuid-Holland is verkozen tot het lawaaiigste stiltegebied van Nederland. Dat werd zondag bekend tijdens de uitzending van het programma Vroege Vogels van BNNVARA. Nederland telt in totaal 47 stiltegebieden.

Een stiltegebied is een milieubeschermingsgebied waarin het de bedoeling is dat de geluiden van flora en fauna overheersen. Maar in de Krimpenerwaard overheerst het geluid van motoren te vaak, iets wat speelt in meerdere stiltegebieden.

Het stiltegebied Krimpenerwaard Vlist kreeg 65 procent van de stemmen. Tegen de 450 stemmen zijn uitgebracht, van individuen maar ook van bewonersgroepen, liet de organisatie weten. De Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM) kreeg veel klachten over lawaai en organiseerde daarom, samen met Vroege Vogels, de verkiezing.

'Strijden al zes jaar tegen overlast motoren'

Tony Hardenberg uit Haastrecht is de drijvende kracht achter de ludieke actie. 'We zijn hier uiteraard blij mee want we strijden al zes jaar tegen de overlast van motoren. Zodra het mooi weer wordt toeren de motorrijders graag over de bochtige dijkweggetjes in de Krimpenerwaard en dat resulteert erin dat mensen niet eens meer rustig buiten kunnen zitten. Elke zomer is het raak en mensen die hier wonen worden er gewoon chagrijnig van. Sommigen hebben er zelfs spijt van dat ze naar een stiltegebied zijn verhuisd.'

Ook de lokale partij Pro Krimpenerwaard is opgetogen over het nieuws. 'Dat is fantastisch', zegt fractievoorzitter Ad Struijs. 'Misschien worden er nu dan eindelijk maatregelen genomen, want het loopt de spuigaten uit met die motoren.' Struijs ziet graag dat de gemeente overgaat tot het afsluiten van wegen.

Dubieuze eer

Het CDA in de Krimpenerwaard diende eerder een motie in waarbij de partij vroeg om beter te gaan handhaven op de overtreding van de geluidsnorm in het stiltegebied. Ook wilde de partij dat de burgemeester in Den Haag zou gaan lobbyen om de landelijke wetgeving op de geluidsuitstoot van motoren aan te passen. 'Dat heeft het college goed opgepakt', zegt Hardenberg.

Burgemeester Roel Cazemier van Krimpenerwaard vindt het een dubieuze eer dat het 'winnende gebied' in zijn gemeente ligt. 'Vandaar dat ik nog een keer een beroep doe op de minister om de lawaaioverlast van grote groepen motoren en motoren met een sportuitlaat aan te pakken.' Dat is een procedure die lang kan duren omdat de minister dat op Europees niveau zou moeten regelen.

