Lees terug: ADO geeft voorsprong weg tegen Sparta

Scoreverloop ADO Den Haag - Sparta Rotterdam: 1-1 (1-0)

1-0 Gomelt

1-1 Kharchouch

Opstelling ADO Den Haag: Fraisl, Van Ewijk, Kemper, Familia-Castillo, Goossens (70. Pinas); Del Fabro, Adekanye (59. Besuijen), Kramer, Mokhtar (72. Catic), Vejinovic, Gomelt

Opstelling Sparta Rotterdam: Okoye, Abels, Beugelsdijk, Heylen, Pinto, Auassar (65. Duarte), Mijnans (46. Fortes), Harroui, Thy, Smeets (46. Gravenberch), Engels (65. Kharchouch)

Gele kaarten: Del Fabro, Familia-Castillo, Pinas, Besuijen (ADO) Heylen (Sparta)

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Blank

----------------------------------

90. Afgelopen (1-1)

Na zes minuten blessuretijd heeft Blank afgefloten. Pinas was nog dicht bij de winnende, maar zijn inzet werd gekeerd door doelman Okoye.

88. Harroui haalt uit ...

... maar de bal eindigt op de lat.

87. Gravenberch haalt uit

Zijn inzet vliegt naast.

78. Blank strooit met kaarten

Pinas krijgt geel voor commentaar op de leiding. Eerder kreeg Familio-Castillo al geel.

77. Thy heeft de 1-2 op de schoen

Hij raakt de bal compleet verkeerd. ADO heeft het lastig.

72. Brood wisselt

Goossens en Mokhtar hebben het veld verlaten. Pinas en Catic maken hun opwachting.

71. ADO bijna weer op voorsprong

Kramer en Besuijen zijn beide gevaarlijk, maar de doelman staat zijn mannetje.

68. 1-1 door een doelpunt van invaller Kharchouch

Kharchouch wint het kopduel van Van Ewijk.

66. Fraisl laat los ...

... wanneer hij de bal wil wegboksen. Het loopt goed af voor ADO. Zijn voortzetting belandt bij Sparta.

65. Dubbele wissel aan Spartaanse zijde

Auassar en Engels gaan eruit. Duarte en Kharchouch komen binnen de lijnen. Sparta bonst op de Haagse deur.

61. Del Fabro wordt gewaarschuwd

Del Fabro probeert tijd te rekken. Scheidsrechter Blank is hier niet van gediend. Fraisl neemt de vrije trap op zo'n vijftien meter buiten zijn eigen strafschopgebied.

59. Ruud Brood wisselt

Adekanye verlaat het veld. Vicente Besuijen is zijn vervanger.

58. Thy schiet ...

... maar ziet zijn inzet via het been van Boy Kemper naast vliegen. De daaropvolgende hoekschop levert geen gevaar op.

55. Kramer komt een teenlengte te kort

Mokhtar geeft laag voor over de grond. De spits komt een teenlengte te kort om de bal binnen te tikken. Dit was een goede mogelijkheid op de 2-0.

48. ADO zet aan

Drie gevaarlijke momenten voor het Spartaanse doel. Het komt niet tot een schotkans. Goossens ligt uiteindelijk op de grond na een duel met Beugelsdijk.

46. We zijn weer begonnen

Sparta-trainer Henk Fraser heeft ingegrepen. Smeets en Mijnans zijn naar de kant gehaald. Gravenberch en Fortes zijn hun vervangers.

45. Rust

ADO gaat met een 1-0 voorsprong de rust in. In een helft zonder veel grote kansen, ging een van de weinige kansen er gelijk in. Tomislav Gomelt kopte raak uit een hoekschop.

45. 1-0 ADO!

Gomelt kopt raak uit een hoekschop, nadat Kramer eerst ook al dichtbij was.

42. Harroui schiet net naast

Del Fabro verliest het kopduel. In de omschakeling speelt Auassar de bal gelijk naar Harroui die een metertje naast schiet.

37. De vrije trap van Vejinovic ...

... wordt weggekopt. Even leek ADO gevaarlijk te worden voor het Rotterdamse doel.

36. Spartaan Heylen krijgt geel

Harroui ging in de fout. Adekanye kon de bal oppakken en was voorbij Heylen. De Kasteelheer trok aan de noodrem.

33. Sparta neemt halverwege de helft van ADO een vrije trap ...

... over de grond. Via een paar benen komt de bal bij Smeets die de bal in de handen van Fraisl lobt.

Debutant Youness Mokhtar speelt vandaag zijn 150ste eredivisiewedstrijd.

26. Opnieuw staat Harroui op een Haagse enkel

Nu is Milan van Ewijk het slachtoffer. De rechtsback gaat naar de grond en strompelt weer verder.

24. Doelman Martin Fraisl speelt de bal achter het standbeen

Zijn voortzetting eindigt buiten de lijnen. Een inworp voor Sparta is het resultaat.

23. Familia-Castillo panneert Sven Mijnans ...

... maar zijn voorzet is een makkelijke prooi voor doelman Okoye.

19. Sparta bijna op voorsprong

Beugelsdijk ramt door zijn tegenstander, maar het spel mag door. De bal komt bij Smeets die de bal voorgeeft. De doelpoging gaat net over het doel van Fraisl.

16. Mokhtar schiet de bal bijna het stadion uit

Familia-Castillo sleept er een hoekschop die wordt weggewerkt. De afgeslagen bal komt bij Mokhtar die meters naast schiet.

13. Adekanye lijkt door te kunnen

De debutant is terug binnen de lijnen. De schreeuw bleek erger dan de pijn.

11. Adekanye schreeuwt het uit

Harroui staat op de enkel van Adekanye die gillend naar de grond gaat. Hij slaat op de grond. De verzorgers komen het veld in en Besuijen begint aan een warming-up. ADO staat even met tien man op het veld.

10. Het spel golft op en neer

Beide ploegen zoeken de ruimte, maar hebben nog geen grote kansen kunnen creëren. ADO voetbalt fel vooruit.

4. Kramer raakt Auassar

Sparta krijgt een vrije trap rond de middenlijn, nadat Kramer met de noppen vooruit in kwam vliegen. Scheidsrechter blank stond er kort op.

1. Aftrap!

John Goossens heeft de bal aan het rollen gebracht.

Voor de wedstrijd - Tom Beugelsdijk in het geel-groen

Tom Beugelsdijk debuteerde op 25 augustus 2012 in een uitwedstrijd tegen VVV Venlo voor ADO. In totaal speelde de verdediger zeven seizoenen voor de Haagse club. Hij kwam in totaal tot 181 wedstrijden waarin hij 14 keer scoorde, waaronder tegen Ajax.

Voor de wedstrijd - Warming-up

Over een kwartiertje gaat de bal rollen in een waterkoud Cars Jeans Stadion. De spelers lopen zich warm.

Voor de wedstrijd - Oude bekenden

Bij Sparta begint Tom Beugelsdijk in de basis. De ras-Hagenees vertrok deze zomer samen met Aaron Meijers naar Rotterdam. Ook sparta-coach Henk Fraser heeft een verleden in Den Haag. Van februari 2014 tot de zomer van 2016 stond Fraser aan het roer in de Hofstad.

Foto: Soccrates Images

Voor de wedstrijd - De grasmat in het Cars Jeans Stadion is...

...het op een na beste veld in de eredivisie. Dat blijkt uit cijfers van de VVCS, de Vereniging van Contractspelers. De aanvoerders uit de ere- en eerste divisie geven wekelijks hun waardering aan de Nederlandse velden. Daarbij geven ze een score van 1 (slecht) tot 5 (topveld).

Na zeventien speelronden staat ADO op een knappe tweede plaats achter Feyenoord. De Haagse grasmat werd gemiddeld beoordeeld met een 4,12.

Voor de wedstrijd - Martin Fraisl onder de lat

ADO start met doelman Martin Fraisl in de basis. Luuk Koopmans moet genoegen nemen met een plaats op de bank. De 27-jarige Fraisl werd deze winter toegevoegd aan de Haagse selectie om de concurrentiestrijd onder de lat aan te gaan. Sinds het begin van dit jaar zat de doelman zonder club, nadat zijn contract bij het Duitse SV Sandhausen werd ontbonden.

Voor doelman Koopmans wordt het de eerste keer dit seizoen dat hij speelminuten mist. Vrijwel alle negentien eredivisie- en bekerwedstrijden (tegen Sparta en Vitesse red.) begon Koopmans in de basis. Doelman Robert Zwinkels zit opnieuw niet bij de selectie.

Voor de wedstrijd - De opstellingen

Voor de wedstrijd - Statistieken

ADO Den Haag ontving de Kasteelheren 37 keer eerder op het hoogste niveau. ADO stapte vijftien keer als winnaar van het veld en twaalf keer met lege handen. Tien maal werden de punten verdeeld.

Dit seizoen troffen ADO en Sparta elkaar al drie keer. In de voorbereiding en bekerwedstrijd stond er na 90 minuten een 1-1 eindstand op het scorebord. Na strafschoppen bekerden de Hagenezen verder. De competitiewedstrijd op Het Kasteel was er een om snel te vergeten voor Ruud Brood: Sparta won met maar liefst 6-0.

Voor de wedstrijd - Drukke transferperiode

ADO Den Haag nam deze week afscheid van drie spelers. Rechtsback Andrei Ratio keerde terug naar Villareal om daar de problemen op de rechtsbackpositie op te lossen. De Griekse 'Hulk' Nikos Karelis liet zijn contract ontbinden om aan de slag te gaan bij het Griekse Panaitolikos. Ook het contract van Emilio Estevez Tsai werd ontbonden.