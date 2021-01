Ruud Brood geprikkeld na gelijkspel: 'Ga niet zeggen dat Sparta zo slecht was'

'Ga niet zeggen dat Sparta zo slecht was, want dan doe je ADO tekort'

'We voetbalden in de eerste helft vrij goed', reageert ADO Den Haag-coach Ruud Brood geprikkeld na afloop van het 1-1 gelijke spel tegen Sparta Rotterdam. 'Ga niet zeggen dat Sparta zo slecht was, want dan doe je ADO tekort.'

ADO Den Haag hield zondagavond een punt over aan de confrontatie met Sparta Rotterdam. ADO ging zondagavond met een 1-0 voorsprong de rust in door een rake kopbal van Tomislav Gomelt, maar kon deze voorsprong niet vasthouden. Het was één van de weinige kansen in de eerste helft, waarin ADO niet veel weggaf.

'We voetbalden de eerste helft vrij goed', vertelt Brood na de wedstrijd. 'Met een aantal nieuwe spelers hebben we laten zien dat we meer aan de bal durven te komen en rustiger zijn. Hierdoor konden we voor goede openingen zorgen.' Na rust liep ADO verder naar achter en lukte het de thuisploeg niet om de voorsprong vast te houden. 'We waren vermoeid', verklaart Brood. 'Je moet duels durven te spelen en dat ligt Sparta meer.'

Martin Fraisl blijft staan

Bij ADO maakte de nieuwe doelman Martin Fraisl zijn debuut. Vaste keeper Luuk Koopmans moest genoegen nemen met een plek op de bank en blijft daar waarschijnlijk de rest van het seizoen zitten. 'Het was een moeilijke keuze, maar dit was niet om te proberen', zegt Brood. 'Ik ben vol overtuigd van Martin en dus blijft die gewoon staan.'

Toch zag Fraisl er bij de gelijkmaker niet goed uit door een bal niet weg te werken. 'Als je de bal verwerkt, krijg je zo'n situatie niet. Dat soort risico's moet je niet nemen. Maar ik wil vastigheid en hij heeft kunnen doen wat binnen zijn macht lag.'

