ADO-speler Adekanye: 'Heb de lat hoog gelegd voor mezelf, nu moet ik de lat raken'

Adekanye verhuist op vierjarige leeftijd met zijn moeder en broer van Nigeria naar Nederland. Het gezin strijkt neer in Alphen aan den Rijn. ‘Mijn vader was al eerder naar Nederland gegaan om werk te zoeken om ons een beter leven te geven. Dat is hem uiteindelijk gelukt en zo zijn wij in Alphen terecht gekomen.’

De piepjonge Adekanye weet wanneer hij in Nederland aankomt direct wat hij wil: profvoetballer worden. Zijn vader, keeper van de plaatselijke club Alphia, maakt zijn zoon ook lid. ‘Ik was heel rustig en beleefd. Dat krijg ik mee uit mijn opvoeding’, vertelt Adekanye, die opviel vanwege zijn talent. ‘Toen ik aansloot bij Alphia hadden we een meisje in het team. Zij was één van de beste uit ons team’, herinnert de aanvaller zich nog.

Adekanye als jeugdspeler van Alphia | Foto:: Ron Hoenson - Holland-Pictures.com

Een echte gentleman

Adekanye liet in die tijd al zien niet zelfzuchtig te zijn en bracht het enige meisje uit zijn team geregeld in stelling om een doelpunt te maken. ‘Dat zei mijn vader ook vaak voor de wedstrijd. Ik moest ook ballen afspelen aan haar. Een echte gentleman? Ja, en wanneer ik dat deed, scoorde ze ook vaak. Het was een goede tijd’, vervolgt hij bescheiden.

Al snel weten ook de scouts Adekanye te vinden. Hij gaat op proef bij ADO Den Haag, Feyenoord en Ajax voetballen. Zijn keuze valt op de laatstgenoemde. Via de Amsterdamse club maakt hij op 12-jarige leeftijd een droomtransfer naar Barcelona. Als tiener vertrekt hij alleen naar Spanje. ‘Wie wil er nou niet bij de club van Messi en Iniesta spelen? Veel mensen zeiden toen, doe het niet. Blijf nog hier. Maar alles gebeurt met een reden. Als ik die stap toen niet had gemaakt, had ik hier wellicht niet gestaan.’

Adekanye bij debuut ADO Den Haag | Foto: SoccratesImages.com

FIFA-regels overtreden

Uiteindelijk mag Adekanye niet meer voor Barcelona spelen. De Spaanse club wordt bestraft omdat het bij de transfers van de aanvaller niet goed gehandeld heeft en regels van de FIFA heeft overtreden. Adekanye vertrekt op huurbasis naar PSV. Na Eindhoven vervolgt hij zijn carrière bij Liverpool om in de zomer van 2019 de stap naar Lazio Roma te maken. Daar debuteert hij in het eerste elftal en komt hij zelfs in Europa League-wedstrijden binnen de lijnen. Dit seizoen is er geen ruimte voor hem. Na een huurperiode bij Cadiz strijkt hij in januari bij ADO neer.

‘Of ik echt zo goed ben? Haha, dat zeg je niet over jezelf, maar ik kan wel zeggen dat ik een lekker balletje kan trappen. In heb de lat vrij hoog gelegd voor mezelf. Ik vind het normaal dat mensen veel van mij verwachten. Als ik een slechte wedstrijd speel en er komt kritiek, dan moet ik dat accepteren. Het is mijn werk. Ik heb ‘het latje’ zelf hoog gelegd, en ik moet 'het latje' altijd raken. Ik ben hier gekomen om ADO te helpen, ze verdienen het niet om op deze plek te staan. ADO is een grote club.'