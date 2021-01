Leiderdorp schiet 175.000 euro voor bij opknapbeurt dorpsplein: ‘We lopen enorm risico’

Het Statendaalderplein, dat fungeert als een centraal dorpsplein, is al jaren aan een opknapbeurt toe. Daar is iedereen het wel over eens. Het plan voor de opknapbeurt is inmiddels zeven jaar oud. In 2013 werd er door de gemeente met Wereldhave, de eigenaar van de Winkelhof, een overeenkomst gesloten over de ontwikkeling van het winkelcentrum en de aangrenzende openbare ruimte. Wereldhave, een beursgenoteerd investeringsbedrijf, zou volgens de overeenkomst ook betalen voor het opknappen van de openbare ruimte, waaronder dus ook het plein.

De gemeenteraad van Leiderdorp is nu akkoord met het plan van het college, maar dat ging niet zonder protest. De kosten hadden volgens de oppositie contractueel gezien betaald moeten worden door Wereldhave. Wethouder Willem Joosten stelt hen gerust, hij is ervan overtuigd dat het geld uiteindelijk terugkomt in het laatje van de gemeente, zo meldt mediapartner Sleutelstad.

Niet langer wachten

Nu de ontwikkeling van de Winkelhof erg lang op zich laat wachten heeft de gemeente besloten zelf het voortouw te nemen en de herinrichting van het plein te starten. Verschillende partijen in de gemeenteraad vinden dat het plein niet langer kan wachten op onderhoud. Maar in een gesprek met de gemeente heeft Wereldhave aangegeven dat zij nog niet zeker weten of zij de Winkelhof gaan herontwikkelen. Ze weten nu nog niet wat ze ermee kunnen verdienen en dus weten ze ook niet of zij iets gaan betalen. Wethouder Joosten heeft wel vertrouwen in de juridische positie van de gemeente. Hij gaat ervan uit dat de 175.000 euro uiteindelijk betaald zal worden door Wereldhave.

Het Statendaalderplein | Foto: Omroep West

De oppositie wil graag dat de wethouder in gesprek gaat met Wereldhave, want het zou niet aan de gemeente zijn om dit geld voor te schieten. 'Ik neem het de wethouder kwalijk dat hij zelf niet in gesprek is gegaan met Wereldhave', zegt PvdA-raadslid Olaf McDaniel, die samen met GroenLinks en PLP de motie indiende. 'Wereldhave heeft gezegd niet te betalen als zij niks kunnen verdienen. We lopen daarmee een enorm risico.'

Terechte opknapbeurt

Ondertussen is de Leiderdorpse Ondernemersvereniging (LOV) enthousiast over de opknapbeurt. 'Een terechte opknapbeurt die volgens ons veel te lang op zich heeft laten wachten', aldus de vereniging in een brief.

