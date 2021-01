Wanhopige krakers weigeren te vertrekken: 'We kunnen geen kant op'

Drie jaar lang stond een ruime woning aan de Haagse Pletterijstraat leeg. Tot ergernis van de buren, die veel overlast hadden van drugsdealers en daklozen die er naar binnen wilden. In september werd het pand in de Rivierenbuurt in Den Haag gekraakt. Woningbouwvereniging Haag Wonen wil de krakers eruit hebben. Die weigeren: 'We kunnen geen kant op, niet bij vrienden slapen en er is een motie aangenomen dat je in deze coronacrisis je huis niet mag worden uitgezet,' zegt kraker Raymond.

Raymond woont samen met drie vrienden in de ruime portiekwoning in de Pletterijstraat, die al drie jaar leegstaat. 'Een paar maanden geleden zijn we hier komen wonen. Veel van ons zijn werkloos geraakt tijdens de eerste lockdown en daardoor in de problemen gekomen met huisvesting en financiën.'

De sociale huurwoning is eigendom van Haag Wonen. 'We hebben aangeboden om het van ze te huren. Dus om het op een legale, nette manier te doen, maar ze reageerden meteen met: jullie moeten weg', zegt Raymond. De krakers en de woningcorporatie gaan in gesprek en komen overeen dat ze er 1 februari uit moeten. 'We hebben onwijs veel gezocht naar vervangende woonruimte en een baan, maar het is helaas niet gelukt voor deze datum.'

Verbod op huisuitzettingen

De krakers vertrekken niet. 'We kunnen geen kant op. We kunnen nergens logeren en je mag in deze tijd je huis helemaal niet worden uitgezet.' De groep krijgt steun van de Bond Precaire Woonvormen (BPW). 'Er is in december een motie aangenomen in de Haagse gemeenteraad waarin staat dat er een verbod is op alle huisuitzettingen tijdens de lockdown. Maar we krijgen nog steeds meldingen van mensen die op straat worden gezet. Het is ongeoorloofd', vertelt Pim van der Heiden van de BPW.

Haag Wonen laat weten dat het verbod op huisuitzettingen alleen geldt voor huurders, niet voor krakers. 'Als sociale verhuurder staan wij vierkant achter de motie. In het geval van de Pletterijstraat gaat het echter om krakers die een strafbaar feit plegen.' De woningcorporatie wil geen huurcontract afsluiten met de krakers. 'We willen niet dat ze woningzoekenden de pas afsnijden en voordringen. Dat kunnen én willen we niet uitleggen aan de vele woningzoekenden die er in Den Haag zijn.'

'Deze krakers zijn hartstikke leuk'

De woningcorporatie stapt naar de rechter om de krakers eruit te krijgen, tot groot verdriet van de buurt. 'Deze krakers zijn hartstikke leuk', zegt buurvrouw José. 'De afgelopen jaren hebben we veel overlast gehad, omdat het huis leegstond. Drugsdealers en daklozen probeerden de woning binnen te komen. We waren een soort oppasser voor Haag Wonen om het pand te beschermen.'

Buurvrouw José baalt dat de krakers weg moeten. 'Dat is echt heel vervelend. Helemaal omdat er geen enkel uitzicht is dat Haag Wonen iets met het pand gaat doen.' De woningcorporatie laat weten dat ze het huis hadden willen verkopen, maar dat daar allerlei haken en ogen aan zaten en dat het daarom zo lang leegstond. 'We willen de woning klaar kunnen maken voor verhuur aan een groot gezin. Het is een grote gezinswoning en die zijn schaars.'

Vragen om huurcontract

Hoe nu verder? Volgens Van der Heiden van de BPW zijn er drie opties voor de woningcorporatie: 'Geef ze nog eens uitstel, zoek iets anders voor ze of biedt ze een huurcontract aan.' De krakers gaan morgen naar het kantoor van Haag Wonen om nogmaals om een huurcontract te vragen. De kans dat de woningcorporatie daarmee zal instemmen is minimaal, dus de gang naar de rechter lijkt onvermijdelijk.

Haag Wonen vindt dat de krakers en de Bond Precaire Woonvormen (BPW) de fatsoensnormen overschrijden: 'Persoonsgegevens van een medewerker zijn online geplaatst en er wordt opgeroepen zoveel mogelijk te mailen en bellen, wat er zelfs in resulteert dat onze medewerker ook privé lastig wordt gevallen', zegt een woordvoerder van de woningcorporatie. De BPW reageert: 'Het is uitdrukkelijk nooit de bedoeling geweest om mensen in de persoonlijke sfeer lastig te vallen. Wij hebben het zakelijke e-mailadres van de medewerker inmiddels offline gehaald.'

