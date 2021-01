Derde zege voor korfballers Fortuna; ongeïnspireerd TOP verrassend onderuit

Fortuna wist in het eerste bedrijf een comfortabele voorsprong op te bouwen en leek weinig moeite te hebben met Dalto. Toch slaagde de thuisploeg er in de tweede helft in zich terug in de wedstrijd te vechten. Fortuna-trainer Ard Korporaal voelde zich genoodzaakt te wisselen en dat sorteerde effect. Fortuna wist het initiatief weer over te nemen en won aan de hand van Harjan Visscher en Fleur Hoek uiteindelijk afgetekend.

TOP speelde ongeïnspireerd tegen DOS'46 en gaf de gretige en strijdvaardige bezoekers de kans in de wedstrijd te komen. Het bleef qua stand lang spannend in Sassenheim. In de slotfase kwam DOS'46 op twee punten verschil (15-17). Ondanks de 16-17 van Celeste Split, kon TOP geen gelijkspel meer forceren.

LEES OOK: ZZ Leiden met hangen en wurgen naar zege, The Hague Royals verliest opnieuw