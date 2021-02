Grensrechter Nicky Siebert zwaait af: 'Voorkomen dat ik met een looprek van het veld ga'

Bijna twee decennia maakte Nicky Siebert deel uit van het arbitrale korps van de eredivisie. Daar kwam zaterdagavond een einde aan. De wedstrijd Heracles Almelo - FC Groningen was de laatste wedstrijd op het hoogste niveau voor de Noordwijker. Voor de buitenwacht kwam deze carrière-afsluiting onverwacht. Zelf had de grensrechter al lang de beslissing genomen om te stoppen. 'Je moet voorkomen dat je een karikatuur van jezelf wordt en met een looprek het veld op gaat.'

'Ik ben nu 51', vertelt Siebert over zijn beslissing om een punt achter zijn loopbaan te zetten. 'Op een gegeven moment is het genoeg geweest. Het is nu tijd voor andere jongens die zich verder moeten ontwikkelen.'

Het had weinig gescheeld of Siebert had als scheidsrechter furore gemaakt. Rond de de eeuwwisseling rook hij in de eerste divisie aan het vak. 'Ik heb een aantal wedstrijden op dat niveau gefloten. Toen stond ik op een gegeven moment op een tweesprong. Wat gaat het worden? Zelf zie je dat niet, maar andere jongens waren beter. Toen heb ik met besloten om assistent-scheidsrechter te worden. Terugkijkend was dat een goede keuze.'

Interview geven aan ESPN

In 2004 debuteerde Siebert in de eredivisie als grensrechter. In een verlaten stadion in Almelo vlagde hij zeventien jaar later zijn laatste wedstrijd. Hoewel grensrechters vooral door het leven gaan in de anonimiteit, waren alle ogen na het laatste fluitsignaal zaterdag op de Noordwijker gericht. Tot verrassing van hemzelf. 'Ik liep van het veld af en kreeg een bos bloemen van scheidsrechterbegeleider Peter Koopman. Daarna moest ik ook nog een interview geven aan ESPN en tijdens de wedstrijd sprak commentator Evert ten Napel lovende woorden over mij. Ik was echt blij verrast.'

Dat is ook te zien op beelden van ESPN. Terwijl Siebert van het veld loopt, zie je de tranen over zijn gezicht stromen. Veel voetballers en scheidsrechters reageren vol lof op de afscheidnemende vlagger. Zo zijn onder andere ADO-spits Michiel Kramer, de Leidse aanvaller Randy Wolters en scheidsrechterstalent Shona Shukrula in de comments aanwezig. De meest opvallende naam is die van voetbalanalist Kenneth Perez. Met de woorden 'heel veel succes in je verdere leven zonder vlag', nam de geboren Deen afscheid van Siebert.

Goed team met Kevin Blom

Perez schold Sybert in 2006 uit met een racistische belediging. De grensrechter noemt dit een smet op zijn carrière. 'Een dieptepunt. Al moet ik daar in een adem bijzeggen dat hij wel ballen heeft getoond door mij gewoon te bedanken voor al die jaren en mij succes wenst in de toekomst. Hij besteedt er aandacht aan en dat is echt klasse. Ik ben geen haatdragend persoon en hij en ik kunnen die situatie niet meer veranderen. Dat hij waardering voor mij uitspreekt moet nu de boventoon voeren.'

Liever heeft hij het over de hoogtepunten van zijn carrière die meer dan negenhonderd wedstrijden in het betaalde voetbal beslaat. 'Het zijn er zoveel. De Klassieker natuurlijk', begint de grensrechter aan zijn opsomming. 'De bekerfinale Ajax - FC Twente in 2011, toen Twente de beker won. Die wedstrijd floot Kevin Blom met wie ik jaren op pad ben geweest. We vormden een goed team.'

Brief sturen aan Heracles

Maar ook internationaal heeft Siebert zijn sporen nagelaten. Zijn debuut in de Champions League staat hem nog bij. 'Chelsea - Bordeaux in 2008 met mijn plaatsgenoot Pieter Vink, een echte topscheidsrechter.' Daarnaast staan op het palmares van de Noordwijker ook enkele interlands. Zijn debuut op dat podium was een wedstrijd tussen Schotland en Italië.

De tijd dat hij zijn vlag opstak omdat Klaas-Jan Huntelaar buitenspel liep of Wesley Sneijder een ingooi mocht nemen is dus voorbij. Al rest hem nog een ding. 'Ik ga een brief sturen naar het bestuur van Heracles om ze te bedanken voor het warme afscheid. Het was ongekend.'

Ambitie talenten te coachen

Om te vervolgen: ‘De passie voor het vak ben ik na mijn laatste wedstrijd natuurlijk niet kwijt. Ik heb de ambitie om de talenten in het amateurvoetbal en collegascheidsrechters uit het betaalde voetbal zowel mentaal, technisch als tactisch te coachen. Daarvoor heb ik ook een eigen coachingspraktijk.’

