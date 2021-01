Basisscholen en kinderopvang volgende week weer open: 'Blij om leerlingen weer te zien'

Basisschoolleerlingen mogen vanaf 8 februari weer naar school. Ook de kinderopvang gaat die dag weer open. Dat hebben de ministers Arie Slob (Onderwijs) en Wouter Koolmees (Kinderopvang) zondagavond na het Catshuisoverleg bekendgemaakt. Miranda Holster van de scholenkoepel Unicoz in Zoetermeer is blij met het nieuws. 'Het is fijn dat we alle kinderen weer in de klas kunnen verwelkomen.'

De basisscholen moesten in de laatste week voor de kerstvakantie de deuren sluiten en overgaan op online-onderwijs. Premier Mark Rutte liet afgelopen week al weten dat bij het versoepelen van de maatregelen de basisscholen als eerste weer open zouden gaan, voor de afschaffing van de avondklok en de opening van de winkels.

Het Outbreak Management Team (OMT) schreef zaterdag in een advies aan het kabinet dat de scholen en kinderopvang weer open zouden kunnen, maar dat er wel 'een reëel risico' is voor een stijging van het aantal ziekenhuis- en IC-opnames. Een onbekend aantal OMT-leden zou om die reden tegen een openstelling van de scholen zijn, maar de meerderheid van het OMT zou erkennen dat 'er ruimte gewenst is voor perspectief en enige versoepeling'.

Vijf dagen in quarantaine

Tijdens het overleg in het Catshuis werd besloten dat de basisscholen en de kinderopvang inderdaad volgende week maandag weer open kunnen. De buitenschoolse opvang blijft nog wel gesloten. Wel worden er extra maatregelen genomen. Zo komen er voor leerkrachten sneltesten en moeten klassen vijf dagen in quarantaine op het moment dat er een besmetting is. Volgens Holster een goede zaak. 'Leerkrachten vinden het door de Britse variant toch ook wel spannend om weer les te geven. Het is daarom goed dat deze gevoelens serieus worden genomen.'

Onder Unicoz vallen 22 basisscholen in Zoetermeer. Holster hoopt dat de extra maatregelen helpen om de scholen open te kunnen houden. 'Het is niet alleen belangrijk dat we de kinderen weer in de klas krijgen, maar dat we de boel ook draaiende houden. Dat kan alleen als er voldoende leerkrachten zijn. Dus vandaar dat ik blij ben met de aangekondigde extra maatregelen. Want we willen nu ook graag open blijven.'

Blij om leerlingen te zien

Volgens Holster is de overschakeling van online naar weer fysiek lesgeven geen probleem. 'We hebben door de noodopvang al elke dag kinderen op school. Dus het enige verschil is dat alle kinderen weer in de klas zitten. Het is fijn dat we alle kinderen weer in de les kunnen verwelkomen. Natuurlijk zal er spanning onder leerkrachten blijven, maar uiteindelijk is iedereen toch weer blij om zijn leerlingen te kunnen zien.'

