Eerste derby sinds tweede lockdown: AZC verslaat aartsrivaal Donk

Beide teams troffen elkaar zaterdag in de bekercompetitie, waarmee het waterpoloseizoen een week eerder werd hervat. Evenals in het profvoetbal gebeurde dat in een troosteloos decor zonder toeschouwers. 'De ambiance is natuurlijk een beetje triest op dit moment', erkent GZC Donk-aanvoerder Quint van den Heuvel. 'Maar dit is natuurlijk een pot die je graag wil winnen. En die toch wel belangrijk is. Dus om die dan te verliezen, is altijd zuur.'

Andreas Miralis, de Griekse uitblinker van AZC, is vooral blij dat er op het hoogste niveau weer gewaterpolood mag worden. 'We zijn dit seizoen al vele malen gestart en gestopt. Maar het is altijd leuk om te spelen. Het maakt niet uit of we tegen Donk spelen of tegen een ander team. Voor ons is het hetzelfde. Dit is een gevoel van gelukzaligheid', laat de oud-olympiër in het Engels optekenen.

Hongaarse matchwinnaar

Gevoelens van rivaliteit ervaart Ingmar Veenhuis wel degelijk. 'Ik ben een jongen die uit Gouda komt', verklaart de debuterende hoofdcoach van Donk. 'Dus ja, dat voelt wel extra zuur. Alleen, je speelt niet meer tegen echte Alphenaren maar tegen buitenlanders.' Met die laatste opmerking doelt Veenhuis op het feit dat de halve selectie van AZC bestaat uit spelers met een ander paspoort.

We gaan dit seizoen voor beide prijzen - AZC-uitblinker Andreas Miralis

Eén van die buitenlanders mag zich trouwens matchwinnaar noemen in de derby. Vlak voor tijd neemt Laszlo Nagy in het Alphense zwembad AquaRijn de winnende treffer voor zijn rekening. 'Ik ben gewoon blij dat we uiteindelijk na een zware wedstrijd hebben kunnen winnen', zegt de nuchtere Hongaar, die bezig is aan zijn zesde jaar bij AZC en zich als enige 'vreemdeling' binnen de selectie wél in het Nederlands kan uitdrukken.

Laatste landstitel

Zowel de Alphense waterpoloërs als hun aartsvijand uit Gouda willen dit jaar meedoen om de twee belangrijkste hoofdprijzen: het kampioenschap en de beker. AZC won de 'dubbel' voor het laatst in 2019, voor de laatste landstitel van Donk moeten we terug naar 2009. Voorlopig kunnen de eredivisieclubs daarbij niet beschikken over hun internationals, die deze maand met Oranje in Rotterdam uitkomen op het Olympisch kwalificatietoernooi.

GZC Donk-goalie Bram van Rossum moet uiteindelijk negen keer 'vissen' | Foto: Orange Pictures

Dus moet Donk het stellen zonder Kjeld Veenhuis en Guus van IJperen, terwijl Robin Lindhout ontbreekt bij AZC. 'Ons doel is duidelijk. We gaan dit seizoen voor beide prijzen', meldt Miralis, die met Griekenland bijna negen jaar geleden deelnam aan de Zomerspelen in Londen. Ingmar Veenhuis: 'Wij hebben een heel brede selectie. Met heel goede spelers, oud en jong. We hebben drie jongens van 17 jaar die dit niveau echt makkelijk aankunnen.'

Verplichte sneltesten

Dat waterpolo één van de sporten is waarvoor een uitzondering op de coronaregels geldt, doet de spelers deugd. De verplichte sneltesten voor elke wedstrijd nemen ze dan ook op de koop toe. 'Wij zijn bevoorrecht dat we überhaupt mogen spelen', vindt Van den Heuvel. 'Heel veel mensen moeten thuisblijven en kunnen hun sport niet beoefenen. Dus we moeten heel dankbaar zijn', voegt matchwinnaar Nagy daaraan toe.

LEES OOK: Waterpoloërs doen koeiendans: 'Kilootjes zwem je er zo weer af'