In deze steden werden vorig jaar de meeste auto's gestolen en weer teruggevonden

In onze regio werden de meeste voertuigen gestolen in Den Haag en Rijswijk, blijkt uit een kaart van het LIV. Maar ook Leiden, Zoeterwoude, Leidschendam-Voorburg en Leiderdorp zijn relatief vaak aan de beurt. In Kaag en Braassem en Nieuwkoop sloegen dieven het minst vaak toe. Op de kaart wordt het aantal voertuigdiefstallen weergegeven per tienduizend inwoners.

Op een andere kaart is te zien hoe vaak gestolen voertuigen terug worden gevonden. In onze regio gebeurt dat het vaakst in de gemeenten Krimpenerwaard, Midden-Delfland, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Gouda.

Corona

Het LIV noemt geen specifieke oorzaken voor de ontwikkelingen. Maar afgelopen jaar merkte de organisatie herhaaldelijk dat het aantal diefstallen leek te dalen wanneer het coronavirus oplaaide.

Vanaf maart werden minder auto's gestolen en ook in april, mei, juni en juli was dit aantal lager dan in het jaar ervoor. In augustus werden vervolgens meer exemplaren gejat en in september bijvoorbeeld juist weer minder ten opzichte van dezelfde maanden een jaar eerder.

Toyota's naar Afrika

Relatief jonge wagens waren het meest gewild bij dieven en zij worden ook minder vaak teruggevonden. Wat meespeelt is dat ze zijn uitgerust met zogeheten keyless entry-systemen die het mogelijk maken een voertuig te openen zonder actieve sleutelbediening. Het signaal van deze systemen kunnen criminelen eenvoudig opvangen, versterken en verlengen, en zo op afstand het voertuig openen en zelfs starten.

De dieven exporteren de wagens van drie jaar of jonger vaak naar andere Europese landen en Afrika. Jonge Toyota's zijn vooral in trek in Afrikaanse landen als Ivoorkust, Ghana en Nigeria. Gestolen Landrovers en Mazda's duiken vaak op in Oost-Europese landen. Voertuigen van vier jaar en ouder worden vooral gestolen voor onderdelen.

Wereldwijde handel in onderdelen

Het LIV waarschuwt dat de cijfers geen reden moeten zijn voor politie en justitie om achterover te leunen. 'Voertuigcriminaliteit professionaliseert al jaren. Gestolen voertuigen en onderdelen worden wereldwijd verhandeld. Nationaal doen we het goed, maar de volgende stap is het intensiveren van de internationale samenwerking.'

LEES OOK: