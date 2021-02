Schizofrene vrouw voor de rechter om doden huisgenoot: 'Hij behandelde me als een huisdier'

Politie in het gebouw aan de Koninginneweg in Bodegraven | Foto: Media TV

De Poolse vrouw die in februari vorig jaar in een woning aan de Koninginneweg in Bodegraven haar huisgenoot doodstak, voelde zich door hem diep beledigd en vernederd. Uit onderzoek blijkt dat Jolanta J. vanwege haar schizofrene stoornis 'acuut gevaarlijk' is. Het Openbaar Ministerie (OM) eist negen jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de vrouw.

Jolanta J. en het slachtoffer waren eerst geliefden. Toen de relatie strandde, bleven ze wel bij elkaar wonen om financiële reden. Op maandagavond 24 februari 2020 belde ze 112, terwijl ze hem de nacht daarvoor in zijn slaap al had overvallen en hem 18 keer had gestoken en gesneden. Ze belde pas op maandag, omdat ze niet wilde dat de buren zagen dat de politie haar kwam ophalen.

Het hele weekend had ze al rondgelopen met het concrete plan om haar ex-geliefde te doden, maar ze wachtte tot zondag- op maandagnacht. Ze haalde een groot en een klein mes uit de keuken, twijfelde nog even, legde de messen weer terug, maar besloot toen toch om hem te doden. J. ging om vijf uur 's ochtends zijn slaapkamer in, trok het dekbed van zijn lichaam weg, en stak op hem in. 'Ik keek de andere kant op, maar dacht wel aan alle keren dat hij me had beledigd en vernederd', vertelde de vrouw maandag bij de rechtbank. De ontwaakte Poolse man probeerde zich nog te verweren, maar was te zwaar gewond en stierf op 40-jarige leeftijd.

'Hij behandelde me als een huisdier'

Volgens J. maakte haar huisgenoot en ex-geliefde er een gewoonte van om haar als lui en lelijk af te schilderen. 'Hij behandelde me als een huisdier', verklaarde Jolanta J. op de zitting. 'Dagelijks maakte hij me geestelijk kapot.' Ze gaf echter toe dat ze zich de psychische vernederingen door haar huisgenoot mogelijk ingebeeld heeft.

De vrouw lijdt aan schizofrenie en kan fantasie en werkelijkheid daardoor moeilijk van elkaar onderscheiden. Na de dodelijke steekpartij werd ze onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daar is vastgesteld dat de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar is en dat ze door haar stoornis 'acuut gevaarlijk' is, zonder dat haar omgeving dat in de gaten heeft. Daarom zou ze een gedwongen behandeling in een gesloten tbs-kliniek moeten krijgen.

Brute en gruwelijke moord

Volgens de officier van justitie heeft de vrouw een 'brute en gruwelijke' moord begaan. 'Het slachtoffer was kansloos en weerloos.' Hij eiste negen jaar cel en oplegging van tbs met dwangverpleging. 'Het is letterlijk levensgevaarlijk als deze verdachte niet wordt behandeld.'

De vader van de omgebrachte Poolse man zei in zijn slachtofferverklaring dat zijn zoon 'een onvervangbare bron van emotionele en praktische steun' was. Volgens de moeder had het slachtoffer 'altijd een glimlach op zijn gezicht'.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

LEES OOK: Man (49) wurgt zijn vrouw vanwege 'mishandelen' 4-jarig dochtertje