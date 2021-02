FNV: 'Ook demissionair kabinet moet werkomstandigheden arbeidsmigranten aanpakken'

Het is drie maanden geleden dat een onderzoekscommissie onder leiding van Emile Roemer een uitgebreid rapport publiceerde over de situatie van arbeidsmigranten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Belangrijkste aanbevelingen: er moet een vergunningstelsel komen voor uitzendbureaus en het uitzendbureau moet niet langer ook de huisvesting van de werknemer regelen, want dat maakt de arbeidsmigrant veel te afhankelijk: wie zijn baan verliest is ook meteen dakloos.

Die situatie bestaat nog steeds. 'Dat zien we bij meerdere uitzendbureaus, ook in Den Haag', vertelt Bart Plaatje. Hij houdt zich binnen de FNV al jaren bezig met de uitzendbranche en de wantoestanden die hij daarin tegenkomt. 'Ik zie mensen die in hun eerste week alweer ontslagen worden. Die zijn vaak van hun laatste geld hierheen gekomen en die komen dan op straat.'

Ieder een eigen slaapkamer

'Uitzendbazen verdienen teveel op de huisvesting om ook nog een goede werkgever te zijn. Daarom moet die knip gemaakt worden', aldus Plaatje. Hij wijst erop dat veel arbeidsmigranten nog steeds een kamer delen, wat sinds corona gevaarlijk is. 'Roemer adviseerde: iedereen een eigen slaapkamer.' Maar als minister Koolmees het doorschuift naar een volgend kabinet dan verandert er weer niks.'

Ook op werkplekken kan niet altijd coronaproof worden gewerkt: 'Een heleboel werkplekken zijn niet ingericht op coronaveiligheid omdat dan het tempo van het werkproces zou inzakken. Werkgevers kiezen dan voor het productietempo en niet voor de gezondheid van de medewerkers en van ons allemaal. Er is natuurlijk nul controle', aldus Plaatje.

Moderne slavernij

Het kabinet beloofde in december haast te maken met registratie van en medische zorg voor arbeidsmigranten. Maar voor verdere maatregelen zullen alleen voorbereidingen worden getroffen waar een volgend kabinet mee verder kan. Dat is volgens de FNV niet genoeg. 'Ik denk dat heel veel uitzendbureaus waar veel arbeidsmigranten werken zich niet genoeg gedwongen voelen om te denken aan de veiligheid van hun werknemers, maar ook die van ons', zo zegt Plaatje.

Bij de arbeidsmigranten ziet de FNV-bestuurder twee effecten. Mensen die zich afvragen wat voor land Nederland is geworden, en mensen die wegkwijnen in hun machteloosheid. 'Ik sprak twee Portugese dames die na een jaar in Nederland naar Zwitserland vertrokken. 'Zoiets als Nederland hebben we nog nooit meegemaakt', zeiden ze.' Plaatje voegt er aan toe: 'Het is moderne slavernij en het gaat niet vanzelf over.'

