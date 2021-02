Alphenaren voor de rechter: 'Oproep tot rellen, plunderen en platgooien huis van de burgemeester'

De mannen werden op maandag 25 februari aangehouden. Die avond was er opgeroepen om tegen de avondklok te demonstreren op het Rijnplein in Alphen aan den Rijn. Ondernemers zagen de bui al hangen na ongeregeldheden in andere steden en namen voorzorgsmaatregelen. De oliebollenkraam op het plein haalde de gasflessen binnen en de McDonald's iets verderop sloot uit voorzorg om 17.00 uur de deuren.

De oproep om te demonstreren was door verschillende mensen verspreid via social media, zoals Facebook. Een van de organisatoren besloot gedurende de dag op te roepen om niet meer te komen. Een ander verwijderde de oproep nadat de gemeente daarom gevraagd had. In een appgroep waarin de verdachten actief geweest zouden zijn werd opgeroepen om te rellen en te plunderen.

Molotovcocktails

Zo zou het in de groep onder meer gegaan zijn over het gooien van molotovcocktails, het aanvallen van agenten 'met stillen als prioriteit' en het slopen van het gemeentehuis. Ook zou er opgeroepen zijn om de Mediamarkt en supermarkten te plunderen en werd het adres van de Alphense burgemeester Liesbeth Spies gedeeld met de oproep om daar vernielingen aan te richten.

Uiteindelijk kwamen maandagavond 25 januari zo'n honderd mensen naar het plein. De sfeer was grimmig en er werd vuurwerk afgestoken. Een man werd aangehouden vanwege vuurwerkbezit. Maar ondanks de oproepen tot rellen bleven grootschalige ongeregeldheden uit die avond. Twee dagen later werd het voorarrest van de vier verdachten verlengd.

Cel- en werkstraffen

De rechter-commissaris hield de mannen langer vast omdat gevreesd werd voor herhaling. Ook zouden de ze hebben bijgedragen aan het oproepen tot geweld terwijl in andere steden al rellen waren na oproepen om de straat op te gaan tegen de avondklok. 'Op deze wijze heeft betrokkene volstrekt disproportioneel gereageerd op de maatregel van de avondklok en andere coronamaatregelen, voor zover het zijn bedoeling is geweest daarop te reageren', volgens de rechter.

De zaak tegen de Alphenaren is niet de eerste snelrechtzaak tegen verdachten van opruiing. Eerder legde de snelrechter in Breda al een straf op voor opruiing. Een man uit het Brabantse Bavel kreeg vier maanden cel waarvan twee voorwaardelijk. In Middelburg deelde de snelrechter ook celstraffen van enkele weken en werkstraffen uit. Vrijdag werd een man van 19 aangehouden in Leiden voor oproepen tot rellen, zondag pakte de politie in Wassenaar een man van 35 op.

LEES OOK: Stenengooier Schilderswijk snikkend voor supersnelrechter: 'Ik schaam me diep'