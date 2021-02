Alles goed? Jujube uit Delft maakt podcast over omgaan met rouw

'Ik ben van nature vrij gesloten en ontdekte via een psychologe, dat ik het rouwen vermeed,' vertelt Jujube. 'Ik luisterde wel al regelmatig naar podcasts, ook over de dood en rouw, maar er was geen podcast voor jongvolwassenen met dit onderwerp. Dat is zonde. Je moet namelijk je hele leven dit verlies meenemen.'

De podcast van Jujube heet 'Alles goed?'. 'Het is een beetje sarcastisch. Ik kreeg deze vraag vaak, maar natuurlijk gaat nooit alles goed in het leven. Het zijn kleine momenten dat we echt gelukkig zijn. De podcast is een pleidooi om oprecht naar elkaar te luisteren, en daar ruimte voor te geven. De doelgroep zijn jongvolwassenen, die een ouder, broer of zus of een ander dierbaar persoon zijn kwijtgeraakt.'

Doordat haar ouders stewards waren werd er veel gereisd |eigen foto

Fleur verloor haar zusje

'Als je rond de 20 jaar bent, dan sta je op een soort kruispunt in je leven,' vertelt Jujube. 'Je gaat studeren, op jezelf wonen, reizen. Dat moet je nu doen zonder die ene belangrijke persoon in je leven.' Jujube hoopt met deze achtdelige serie andere jongeren te laten weten dat ze niet alleen staan in hun rouw.

Zo spreekt ze in aflevering drie de 20-jarige Fleur die vijf jaar geleden haar zusje verloor. 'Op de vraag: heb je broers en zussen weet ik niet wat ik moet antwoorden,' vertelt Fleur. 'Ja, ik heb een oudere zus en een kleiner zusje, maar die is dood. Of moet ik haar niet noemen? Maar dan komt het later misschien ter sprake en dat is dan ook weer raar.'

Heb je het al geaccepteerd?

Of de 21-jarige Juul over het verlies van haar vader. 'Ik heb een hele grote frustratie als mensen vragen: heb je het al geaccepteerd? Nee, natuurlijk niet. Ik zal dit nooit accepteren, het is niet prima. Dit had nooit mogen gebeuren.'

Jujube is blij dat ze de podcast heeft gemaakt. Het heeft haar al verder geholpen in het rouwproces en ze hoopt dat andere jongeren ook steun vinden in deze serie. 'Deel je verdriet met anderen, praat erover. Want het is de moeite waard.'

LEES OOK: Cultverhalen uit de Bollenstreek in podcast: 'Lokale verhalen met een bredere blik'