Scholen staan niet te springen om 8 februari al open te gaan: 'Had ons nog even met rust gelaten'

Scholen maken zich vooral zorgen om de gezondheid en veiligheid van de docenten. 'Je kan met maatregelen een heel stuk oplossen, maar het blijft moeilijk' legt Linda Kagie, docent op basisschool 't Palet in Den Haag uit. 'Je zit toch met z'n allen in een gebouw, met veel kinderen, met veel volwassenen bij elkaar, ouders die hun kinderen komen halen en brengen. Dus al met al zijn het veel mensen die heen en weer bewegen.'

Haar collega Tijmen Lucas onderschrijft dit. 'Nu ben ik zelf een jonge leerkracht,. We werken hier met veel leerkrachten, ook risicogevallen', legt hij uit. 'Dan is mijn angst dat ik mijn collega's besmet, juist omdat ik met die jonge kinderen werk. Ik loop namelijk ook door de school om een kop koffie te halen, dan is de kans op besmetting er nog steeds.'

Eerder vaccineren

José Oliehoek, directeur van 't Palet, is het helemaal eens met haar docenten. 'Wij proberen met alle liefde voor het vak die kinderen zo goed mogelijk op te vangen met behulp van de noodopvang, maar ik maak me toch wel ernstig zorgen over de gezondheid van de leerkrachten. Er valt weinig te repareren of in te halen op het moment dat die leerkrachten niet gezond en veilig voor de klas kunnen staan.'

Het onderwijs vindt daarom dat het vaccineren van leerkrachten naar voren moet worden gehaald. 'Daar zouden wij een hele grote voorstander van zijn, liever vandaag dan morgen', aldus Oliehoek.

Thuisscholing zwaar en intensief

Veel ouders en kinderen zijn juist erg blij dat de scholen weer opengaan, want de combinatie thuiswerken en kinderen over de vloer is toch wel zwaar. 'Gelukkig konden wij met iemand uit de straat op elkaars kinderen passen. Maar zeker op de dagen dat je dan met extra kinderen zat en de thuisscholing, dan kon je geen kant op', vertelt Graziella Guarguaglini, een Haagse moeder van twee kinderen. 'Het draaide dan volledig om de kinderen. Wat terecht is, maar het is wel heel intensief en zwaar.'

De kinderen zelf zijn er nog niet helemaal uit of ze het fijn vinden dat ze weer naar school kunnen. 'Ik vind het wel echt leuk, want dan kun je weer vriendjes en vriendinnetjes zien en weer samen spelen', zegt de oudste dochter van Graziella. 'Ik vind het niet zo leuk', zegt de jongste dochter stellig. 'Dan duurt de dag zo lang en dan kan ik niet spelen wat ik wil.'

Na de vakantie

Op school vragen ze zich af of er niet beter gewacht had kunnen worden tot na de vakantie. 'Had ons nog even met rust gelaten. Het is voor ons nog twee weken tot de vakantie, maar voor scholen in het zuiden van Nederland is het één week. We hadden het prettiger gevonden als we na de vakantie weer open hadden kunnen gaan', aldus directeur Oliehoek.

Samen met een aantal andere basisschooldirecteuren uit Den Haag stuurde Oliehoek een brief naar minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarin maken de directeuren duidelijk dat zij zich de afgelopen periode 'een speelbal' hebben gevoeld door keuzes van het ministerie. 'Tot vijf keer toe hebben leerkrachten in zeer korte tijd hun plannen moeten aanpassen. Dat is onhoudbaar. Het water staat leerkrachten aan de lippen. Geef leerkrachten de tijd om plannen uit te voeren en om hun tijd te investeren in wat nodig is voor de kinderen', is de oproep.



Ook is in de brief te lezen dat er in alle plannen en protocollen voornamelijk gesproken wordt over het welzijn van de leerlingen. 'Wij roepen u op: zet de leerkracht weer centraal bij de heropening van de scholen. Een gezonde leerkracht is de garantie voor goed onderwijs', aldus de directeuren.

