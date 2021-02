Het lukt Westland niet om 45 statushouders op tijd te huisvesten

Het gaat de gemeente Westland niet lukken om voor 1 april aan de verplichte huisvesting van 45 statushouders te voldoen. Dat liet wethouder Ben van der Stee maandagavond in een commissievergadering weten. 'We zullen met de provincie in gesprek moeten', gaf hij toe.

De statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) die in Nederland mogen blijven worden naar inwoneraantal over de gemeentes in ons land verdeeld. Uit een brief van de provincie Zuid-Holland blijkt dat Westland in de eerste helft van dit jaar 85 statushouders van een woning moet voorzien. Omdat de gemeente vorig jaar vier statushouders te weinig heeft opgenomen komt het totaal aantal op te nemen statushouders op 89.

De provincie heeft bepaald dat meer dan de helft van deze aangewezen statushouders voor 1 april een woning moet krijgen, zo meldt mediapartner WOS. De wethouder heeft maandagavond in een commissievergadering van de gemeenteraad laten weten dat dit aantal onhaalbaar is.

Tijdelijke woningen

De provincie adviseert in een brief aan de gemeente om deze statushouders onder te brengen in tijdelijke woningen (flexwonen). Dit omdat vergunninghouders die wachten op het nareizende gezin vaak lang in deze opvang blijven. In de commissievergadering legde de wethouder uit dat juist de beperkingen die de provincie aan deze flexwoningen heeft opgelegd er voor zorgen dat de gemeente niet direct aan de opvangplicht voor de statushouders kan voldoen.

De gemeente Westland wil al jaren graag hele gezinnen naar de gemeente halen, omdat elk gezinslid meetelt om te voldoen aan de taakstelling. Er wordt op diverse locaties in de gemeente al wel gestreefd naar zogeheten flexwoningen, maar de realisatie daarvan wil, als gevolg van diverse factoren, nog niet erg vlotten.

