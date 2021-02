Coronavirus weer spelbreker Invictus Games; evenement uitgesteld tot volgend jaar

De vorige editie van de Invictus Games was in 2018 in Sydney | Foto: GettySports for Invictus Games Foundation

De Invictus Games gaan ook dit jaar niet door. Het evenement voor oorlogsveteranen met lichamelijke en psychische problemen zou eigenlijk in 2020 al in Den Haag worden gehouden. Door het coronavirus werd het verplaatst naar eind mei van dit jaar, maar de organisatie heeft besloten om het evenement nog een jaar uit te stellen.

Het evenement, georganiseerd door de Britse prins Harry, zou van 29 mei tot 5 juni in Den Haag worden gehouden. De organisatie ziet het echter niet zitten om een evenement te organiseren waarbij de deelnemers anderhalve meter afstand moeten houden. Volgens de organisatie zou dat het beoogde herstelproces van de deelnemers niet bevorderen.

Wouter Bakker, aanvoerder van het Nederlandse Invictus Games-team snapt het besluit. 'Gezien de huidige coronasituatie komt het nieuws niet als een verrassing. Een digitale variant of het organiseren van het evenement zonder publiek zou voor mij niet aanvoelen als Invictus Games en doet geen recht aan de geest van dit unieke evenement. Evenals mijn teamgenoten, denk ik dat het verplaatsen van het evenement naar het voorjaar van 2022 de beste beslissing is. Dit maakt een einde aan de onzekerheid waar alle deelnemers in zitten en kunnen we ons goed voorbereiden en focussen op volgend jaar.'

In levende lijve bij elkaar

Het is nog niet bekend wanneer het evenement nu gehouden gaat worden. De organisatie maakt de nieuwe datum op een later moment bekend. Het organisatiecomité heeft wel al aangegeven dat een datum later in het jaar niet de voorkeur heeft. De organisatoren willen de deelnemers zekerheid bieden, omdat dit de beste resultaten zou geven op weg naar herstel. Vandaar dat de organisatie wil dat de Invictus-gemeenschap in levenden lijve bij elkaar komt.

Wethouder Hilbert Bredemeijer (Sport) van Den Haag heeft begrip voor het besluit. 'Het is natuurlijk heel jammer dat het opnieuw niet door kan gaan. Het is een evenement dat goed bij de stad van vrede en recht past. Daarom is het zonde dat het voor een tweede keer uitgesteld moet worden, maar we gaan onze uiterste best doen om het toch nog door te laten gaan.'

Alternatief programma

De organisatie wil van 29 mei tot 5 juni wel een alternatief programma opstellen om er voor te zorgen dat de mensen wel met elkaar verbonden blijven. Dit is echter geen vervanging van het Haagse evenement. De Invictus Games benadrukken dat het streven blijft dat er in het voorjaar van 2022 een groot evenement in het Haagse Zuiderpark wordt gehouden.

Ook burgemeester Jan van Zanen van Den Haag reageert begripvol op het besluit. 'De veiligheid voor deelnemers, hun dierbaren en vrijwilligers staat voorop. Uiteraard begrijpen we ook dat deelnemers wellicht teleurgesteld zijn omdat ze zo hard hebben getraind en toegeleefd naar de Invictus Games. Initiatieven van de organiserende stichting om het evenement te verplaatsen, treden we welwillend tegemoet.'

