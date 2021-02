Corona-expert Schellekens kritisch op versoepelingen: 'We weten dat besmettingen gaan stijgen'

Een patiënt in het HMC in Den Haag | Foto: ANP

'Het kabinet zit in een lastig parket', zo blikt Wim Schellekens, lid van het Red Team, vooruit op de persconferentie van het kabinet van dinsdagavond. 'De lockdown zou eigenlijk tot diep in maart moeten duren, maar we zien dat de maatschappij daar meer moeite mee krijgt. Dus ze gaan nu versoepelen, terwijl we al weten dat de besmettingen over een paar weken weer gaan stijgen.'

Schellekens, voormalig hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, hoopt dat premier Mark Rutte duidelijkheid gaat geven over de huidige situatie. 'Het kabinet kan er ook niets aan doen dat we in deze moeilijke situatie zitten', vertelt hij in West Wordt Wakker op Radio West. 'Maar wat ik vooral echt hoop is dat het kabinet ons meeneemt in de huidige situatie en open is waar we nu staan. Er is geen eenvoudige oplossing voor de huidige situatie.'

Een van de maatregelen die premier Rutte toe zal lichten is die om de basisscholen volgende week weer te openen. Schellekens vindt het een gewaagde beslissing. 'Door de maatschappelijke druk wordt het kabinet gedwongen om te versoepelen zoals ze dit met de scholen hebben gedaan en waarschijnlijk ook met de avondklok gaan doen, maar aan de andere kant gaat de lockdown nog wel even duren en komt ook de Britse variant eraan. De gevolgen daarvan zullen we eind volgende week waarschijnlijk gaan zien. Dus we gaan nu versoepelen, terwijl we al weten dat het aantal besmettingen zal gaan stijgen.'

Langdurige klachten

Schellekens vraagt zich daarom af of het wel verstandig is om toch al de eerste versoepelingen door te voeren, zoals het kabinet van plan lijkt te zijn. 'Deze klemsituatie is enorm lastig. De vraag is hoe erg het is dat de besmettingen weer verder gaan stijgen. In mijn ogen is dat behoorlijk ernstig. Want er overlijden niet alleen dagelijks tussen de vijftig en tachtig mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Vijf tot tien procent van de mensen die besmet raken krijgen hierbij langdurige klachten.'

'De minister geeft aan dat de zorg het net aan kan', vervolgt de inwoner van Leiderdorp. 'Dat klopt, de ic's kunnen het inderdaad nog niet aan. Maar de langdurige zorg is al verschoven. En hoe lang is dat nog acceptabel? We hebben een wachtlijst van honderdduizend operaties die niet door kunnen gaan. Het kabinet moet oppassen dat het aantal besmettingen niet zodanig toeneemt dat de ziekenhuizen weer zo onder druk komen te staan dat de reguliere zorg niet kan worden ingehaald.'

Mensen rustig houden

De medische gevolgen van het virus zijn niet meer de enige factor voor de beslissingen, zo merkt Schellekens. 'Het kabinet moet naast de medische kanten ook steeds meer de maatschappelijke gevolgen mee laten wegen. Wat betekent het voor mensen dat ze al die tijd in lockdown zitten, dat ze hun operaties niet kunnen doen? Wat zijn de gevolgen voor kinderen die niet naar school kunnen? Of voor ouderen die alleen thuiszitten omdat er geen bezoekers langs mogen komen omdat er een besmetting in het verpleeghuis is? En dan heb je ook nog de winkels en de horeca die al die tijd dicht zijn.'

Het ontbreekt volgens het Red Team aan perspectief. 'Je krijgt het gevoel dat versoepelingen er zijn om mensen rustig te houden, maar is dit de oplossing? Het kabinet zou bij de persconferentie met een exitstrategie komen, maar dat is niet het bekendmaken van de volgorde waarin de maatregelen worden versoepeld. Een goede exitstrategie is aangeven wat het doel is. Wat is het aantal besmettingen dat we acceptabel vinden? Met andere woorden, hoe kunnen we de bevolking motiveren om door te blijven gaan met het naleven van de maatregelen? Want besmettingen ontstaan door onderling contact, maar we zien dat mensen juist nu snakken naar dit onderlinge contact.'

