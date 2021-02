Nog één verdachte van woningoverval Vreeswijkstraat Den Haag gezocht

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 2 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Donderdagochtend 17 december even na 8.30 uur wordt er aangebeld bij een huis aan de Vreeswijkstraat in Den Haag. De bewoonster ziet dat er iemand in kleding van DHL voor de deur staat. De man heeft een pakket in zijn handen. Als ze opendoet, blijkt dat het geen pakketbezorger is, maar een overvaller.

De Vreeswijkstraat in Den Haag | Beeld: Omroep West

De man duwt haar naar binnen, pakt haar in een wurggreep en duwt haar tegen de trap. Hij is samen met een andere man. De dochters van de vrouw zijn boven, en ze schreeuwt dat zij 112 moeten bellen. Kennelijk schrikken de mannen hiervan, want ze laten haar los en rennen weg.

Precies in het zicht van camera

De twee mannen gaan linksaf de Vreeswijkstraat op, slaan linksaf de Bunnikstraat in en gaan vervolgens rechtsaf naar de Rhenenstraat. Daar staat een grijze Opel Astra. Ze stappen in en rijden weg via de Woudenbergstraat.

De verdachten hebben hun auto voor de overval precies in het zicht van een camera geparkeerd. Er is te zien hoe ze iets uit de kofferbak halen en daarna weer instappen. Als ze weer naar buiten komen, zijn ze omgekleed. De man die nog wordt gezocht draagt dan een shirt of trui van DHL onder zijn jas en heeft een pakket in zijn handen. Na de overval komen de twee weer bij de auto, stappen in en rijden weg.

De man heeft een pakket in zijn handen | Beeld: Politie

Als de camera even naar kleur schakelt, zijn de kleuren van zijn kleding te zien | Beeld: Politie

Herkent u nog gezochte man?

