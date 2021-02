Brand en ontploffing bij Zoetermeerse woning veroorzaken schade en angst

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 2 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op zaterdag 2 januari rond 3.50 uur wordt de Hekelingenstraat in de wijk Oosterheem opgeschrikt door een harde knal. Buurtbewoners komen uit bed om te kijken wat er aan de hand is. Bij één van de huizen liggen de ruiten er uit en is de gevel beschadigd door brand.

Schade aan het huis | Foto: Politie

Op camerabeelden is te zien dat de brand moedwillig is aangestoken. Twee personen komen het pad naar de voordeur op, gooien een vloeistof op de grond en steken een explosief aan. Vervolgens rennen ze snel weg en vlak daarna volgt een explosie.

De explosie is te zien op bewakingsbeelden | Beeld: Politie

Lijkt gerichte actie

Volgens wijkagent Mary-Anne van den Bos zijn niet alleen de bewoners van het huis heel erg geschrokken, ook de buurt is dat. 'Ze zijn heel angstig. Dit doet echt wat met de buurt. Mensen zijn bang dat het opnieuw zou kunnen gebeuren. Het is een hele kindvriendelijke wijk en ook bij kinderen heeft het voor behoorlijk wat angst gezorgd', zegt ze.

Het lijkt om een gerichte actie te gaan. 'Dat is inderdaad mogelijk. Op de beelden is te zien dat de daders het echt gemunt hebben op de woning', zegt Van den Bos. 'De bewoners zelf hebben geen idee wie hen dit zou kunnen aandoen. De zaak is in onderzoek en we hopen daar snel duidelijkheid over te krijgen.'

Anoniem tippen is een optie

De politie heeft de afgelopen tijd veel gedaan om mensen met informatie over de zaak te bereiken. Er is met buurtbewoners gesproken, er zijn flyers uitgedeeld in de wijk en stoep- en matrixborden geplaatst. 'We proberen ook zichtbaar aanwezig te zijn, zeker ik, als aanspreekpunt', vertelt de wijkagent. 'We zijn als wijkagenten actief op social media, waar mensen ons kunnen aanspreken en vragen kunnen stellen. En mensen kunnen via politie.nl een contactverzoek achterlaten.'

Mary-Anne van den Bos bij één van de stoepborden | Beeld: Omroep West

Van den Bos vervolgt: 'We zouden heel graag met getuigen willen spreken. Maar ook met mensen die iets over de zaak weten, maar het lastig vinden om er over te praten. Dit kunnen zij ook anoniem doen via Meld Misdaad Anoniem. Ik begrijp hartstikke goed dat als jij iets weet, maar mensen persoonlijk kent, het dan ontzettend lastig is om er over te praten.'

Meld Misdaad Anoniem is niet van de politie. Er is geen nummerherkenning, er lopen geen bandjes mee en IP-adressen worden niet opgeslagen. Uw naam, telefoonnummer en andere gegevens worden dus niet bekend bij het rechercheteam. Wel krijgt de politie uw tip geanonimiseerd doorgestuurd, waardoor de informatie mogelijk gebruikt kan worden in het onderzoek.

Heeft u informatie over de brandstichting?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem