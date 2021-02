Inbrekers spuiten vloeistof in ogen van bewoner en werken hem naar de grond

Een bewoner van een huis aan de Hofbrouckerweg in Oegstgeest staat bij thuiskomst oog in oog met twee inbrekers. Die vluchten meteen weg, maar niet voordat ze de man een bijtende vloeistof in zijn ogen spuiten en hem naar de grond werken.

Het is donderdag 14 januari rond 18.40 uur als de 58-jarige bewoner thuiskomt van zijn werk. Hij ziet door het raam twee vreemden in zijn huis staan en roept vanuit de voortuin heel hard naar ze. Eén van de twee opent het raam en spuit direct vloeistof in het gezicht van de man, waardoor hij zijn ogen voelt branden.

Daarna wordt de bewoner getrapt of geduwd waardoor hij achterover in de voortuin valt. De twee inbrekers springen via het raam naar buiten en rennen weg via het Emmaplein naar de Spaargarenstraat.

Twee hardlopers

Vlak nadat de bewoner is aangevallen, komen er twee hardlopers langs die aan hem vragen of het gaat. De politie komt graag in contact met deze hardlopers om te horen wat zij hebben gezien. Het gaat om een man en een vrouw.

Het slachtoffer is geholpen door de buren. Zijn ogen zijn meteen uitgespoeld en hij heeft er geen letsel aan overgehouden.

Signalement inbrekers

De twee inbrekers worden 16 à 17 jaar oud geschat. Ze hebben een licht getinte huidskleur en zijn ongeveer 1,70 meter lang. Ze waren die donderdagavond 14 januari allebei in het donker gekleed.

Als u getuige was van de inbraak, verdachte personen heeft gezien in de buurt, of de daders heeft zien wegrennen, dan wil de politie u graag spreken. Eén van de twee had een witte kussensloop in zijn handen, waar waarschijnlijk de buit in zat. Misschien is dat opgevallen. Ook andere informatie is welkom.

