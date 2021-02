Ondernemers moeten nog even volhouden: 'Ik ben mijn pensioencentjes aan het opeten'

Winkeliers mogen gedeeltelijk weer open, maar enkel voor afhaal. Datzelfde geldt voor de horeca, maar de cafés blijven in ieder geval dicht. Kappers mogen de deuren nog niet openen. Ondernemers zijn niet verrast, maar moeten alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden. 'Ik ben mijn pensioencentjes aan het opeten', zegt Wilbert la Haye van kapsalon The Chair in de Haagse Weimarstraat.

The Chair is een kleine kapsalon en Wilbert knipt er al tientallen jaren zijn klanten. 'Ik heb maar een gitaarversterkertje gekocht en zit hier in de zaak met het rolluik dicht te pingelen', zegt hij. Zijn afsprakenboek staat voor drie weken vol. 'Ik had erop gerekend dat ik vanaf 10 februari weer open zou kunnen. Iedereen is doorgeschoven vanuit januari, maar nu kan ik iedereen weer doorschuiven.'

Niet-essentiële winkels mogen vanaf 10 februari weer open voor het afhalen van bestellingen, zei premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. Deze bestel- en afhaalregeling houdt in dat mensen spullen telefonisch of online kunnen bestellen en later ophalen in de winkel. Het kabinet stelt wel een aantal strikte voorwaarden aan de regeling. Klanten mogen de producten alleen afhalen bij een afhaalpunt buiten de winkel. Zaken die toch klanten binnenlaten worden gesloten. Mensen moeten in hun eentje komen en binnen een vooraf afgesproken tijdslot de spullen ophalen. Tussen het moment van bestellen en het moment van afhalen moet bovendien minimaal vier uur zitten.

Maar sinds de sluiting komt er niets binnen. Ook de steunmaatregel Tozo heeft hij nog niet ontvangen. 'Over december kreeg ik niets, want ik had nog twee weken omzet gedraaid, en nu heb ik een bevestiging dat de aanvraag binnen is. Maar de behandeling van die aanvraag duurt een week of acht. Dus ik ben nu mijn pensioencentjes aan het opeten.' Wilbert denkt dat veel collega's hun spulletjes mee naar huis nemen en met de gordijnen dicht in de woonkamer gaan knippen. 'Dan kun je toch echt beter in een kapsalon zitten, dat is stukken veiliger.'

Horeca: we hadden niet anders verwacht

'Dat we nog niet open mogen, hadden we wel verwacht', zegt Maarten Hinlopen van Koninklijke Horeca Nederland Den Haag. 'Maar', voegt hij eraan toe, 'als de winkels weer open mogen, dan willen wij ook. Het gaat echt niet meer gebeuren dat de winkels open zijn en de horeca niet.' Hij doelt hiermee op de situatie in december, zeker rond Black Friday. Het was toen extreem druk in veel binnensteden, maar de horeca moest de deuren gesloten houden. 'Wij kunnen het perfect regelen in de horeca. Ook nu zouden we met een paar aanpassingen gewoon open kunnen gaan.'

Volgens Hinlopen staan veel bedrijven 'onder water'. Maar ze redden het omdat er een regeling met de fiscus is getroffen om schulden over drie jaar af te betalen. 'Eigenlijk krijgen we dus een krediet bij de fiscus, onze schulden worden gefinancierd door de fiscus. Maar het zal wel ooit moeten worden terugbetaald.'

Afhaal loopt als een dolle

De horeca mag openblijven voor afhaal. Bij restaurant Calva in Nootdorp loopt dat als een dolle. Chef en eigenaar Tom Beckers: 'De omzet gaat echt goed, maar ik heb geen idee wat we nu onder de streep overhouden.' Volgens hem is de bedrijfsvoering voor afhaal totaal anders dan van een restaurant. 'Tijdens de eerste lockdown in maart moesten we op zondag om 18.00 uur sluiten. De vrijdag daarop hadden we de afhaal geregeld. En dat hebben we bij de tweede lockdown doorgezet.' Met kerst werden in zijn restaurant aan de Nootdorpse Dorpsstraat 875 menu's afgehaald.

'Maar we snakken er wel naar om gewoon weer te kunnen doen wat we leuk vinden', zegt Beckers. Hij kookt graag, dus daarom bedacht hij, als soort goedmakertje voor zichzelf, het concept 'kok aan huis'. 'Dat is dan toch bezorgen', zegt de chef. 'En dat ik dan het laatste restje bij de mensen thuis afmaak, tsja, dat zie ik nergens staan.' Of het officieel mag wat hij doet, weet de chef niet. 'Maar ik ben nog nooit aangehouden op de terugweg naar huis, dus ik heb het de politie niet kunnen vragen.'

Een heel klein lichtpuntje voor winkels

MKB Westland ziet de gedeeltelijke heropening van de winkels als 'een heel klein lichtpuntje'. Shirley Schelkers van MKB Westland: 'Ik krijg regelmatig winkeliers aan de lijn die het niet meer zien zitten. Echt heel veel van hen hebben het erg moeilijk.'

Haar vereniging heeft de gemeente Westland gevraagd om de onroerendezaakbelasting (ozb) dit jaar in ieder geval niet te verhogen omdat de inkomsten van winkeliers al zo enorm tegenvallen. Dat winkels nu weer deels open mogen om op afstand bestelde spullen af te halen, vindt ze positief. 'Sommige ondernemers doen dat al, ook al mag het officieel niet', zegt Schelkers.

