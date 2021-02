TU-studenten bouwen houten uitkijktoren zonder schroeven en spijkers

Dat was dan ook een van de voorwaarden van het ontwerp: de tijdelijke uitkijktoren moest duurzaam worden gebouwd. Met het ontwerp van de toren wonnen de twee studenten eind 2019 een ontwerpwedstrijd, en nu wordt hun toren werkelijkheid.

De balken van de toren worden tegen elkaar aan geklemd met stalen banden. Het was nog een hele klus om de uitkijktoren te ontwerpen. 'Wanneer je een nieuwe constructiemethode gebruikt, moet je alles tot in de kleinste details berekenen en uitdenken.'

Edmund (l) en Ludvig (r) op hun uitkijktoren | Foto: Vincent Basler

De bouw van de houten uitkijktoren in Delft | Foto: Vincent Basler

Vanaf de toren is de gebiedsontwikkeling van Nieuw Delft straks vanuit de lucht te volgen. De toren is een aanvulling op de tijdelijke broedplaats van minimal food waste-beweging I CHANGE, die sinds 2018 is gehuisvest op het braakliggende terrein aan de Westlandseweg.

Open voor bezoekers

Wanneer de uitkijktoren aan de Westlandseweg opengaat voor bezoekers is nu nog niet bekend. Dit hangt af van de situatie rondom het coronavirus. 'Oorspronkelijk zou de broedplaats een ontmoetingsplek worden voor buren, Delftenaren en andere voorbijgangers, waar je met elkaar in gesprek kunt gaan over de toekomst van de stad', legt Fidan Bulut uit, gebiedsmanager van Nieuw Delft.

Impressie uitkijktoren Delft | Beeld: Edmund Thomas Green en Ludvig Sundberg

'Door het coronavirus gaat elkaar fysiek ontmoeten nu niet. Toch hebben we ervoor gekozen om de bouw van de toren door te laten gaan. We hopen dat deze inspiratie biedt aan iedereen die meer wil doen met duurzaam en circulair bouwen. De verwachting is dat de toren over enige tijd alsnog open kan gaan voor bezoekers - natuurlijk met de nodige maatregelen. Bovendien is het een mooie manier om de innovaties van de TU-campus zichtbaar te maken in Delft. Want hoe vaak krijg je als student nou de kans om iets te ontwerpen dat ook echt gebouwd mag worden in je eigen stad?'

