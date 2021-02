Vader breekt armen en benen van zijn baby: 'Ik was ziek in mijn hoofd'

Schoonhovenaar Robin van V. (33) wordt ervan verdacht zijn baby zo zwaar te hebben mishandeld dat het kindje beide armen en benen brak. In de Haagse rechtbank zei de vader dat hij 'ziek in zijn hoofd' is geweest en een 'black-out' had. Hij wil uit de gevangenis om behandeld te worden in een kliniek. Maar de rechtbank besloot dat hij blijft zitten.

Het kind was nog geen jaar oud toen het in september werd gestompt, geknepen, met de armpjes op de rug gedraaid en op de grond viel. De officier van justitie noemde alle gruwelijke details, omdat volgens haar de baby in deze zaak 'een stem' verdient. 'Hij kan zelf niet vertellen hoeveel pijn hij heeft geleden', zei de officier.

Zij verzette zich fel tegen het verzoek van de verdediging om Van V. vrij te laten uit voorlopige hechtenis voor opname in een forensische kliniek. De 30-jarige verdachte had na het drama thuis zelf al hulp gezocht bij de geestelijke gezondheidszorg en is pas aangehouden toen hij 'stabiel' was. De man lijdt aan depressies.

'Ik ben geen monster'

Via een videoverbinding smeekte Van V. om vrijlating. 'Alstublieft, ik wil de hulp in de kliniek aanpakken. Ik heb spijt met elke vezel in mijn lichaam en ben elke dag verdrietig. Mijn ballon klapte. Ik wil de vader voor hem zijn, zorgzaam. Ik ben een normale jongen, niet vluchtgevaarlijk en geen monster', verklaarde hij.

Toch wees de rechter het verzoek af, vanwege de ernst van de feiten en de grote maatschappelijke impact ervan. Het kind was eerst uit huis geplaatst en is nu terug bij de familie. Volgens de advocate bekijkt Jeugdzorg hoe het contact met verdachte weer gemaakt kan worden. De moeder zou daaraan willen meewerken.

Onderzoek naar handelen verdachte

Het is niet bekend wanneer de rechtszaak verder gaat. Deskundigen van het Nederlands Forensich Instituut moeten volgens het Openbaar Ministerie nog onderzoeken 'hoe potentieel gevaarlijk en dodelijk' het handelen van verdachte was. Door een tekort aan menskracht duurt het nog zeker een half jaar voor het rapport over het letsel klaar is.