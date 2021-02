Rutte: lockdown verlengd tot 2 maart, basisscholen wel open

Winkels, horeca, kappers, musea en bioscopen moeten tot zeker 2 maart gesloten blijven. Basisscholen en kinderopvang mogen vanaf maandag weer open. Dat heeft premier Mark Rutte dinsdagavond gezegd tijdens een persconferentie. 'De conclusie is dat het onvermijdelijk is om de huidige lockdown te verlengen tot 2 maart', aldus Rutte. Op 23 februari volgt nieuwe persconferentie om te kijken hoe de situatie dan is.

Het kabinet laat de teugels nog niet echt vieren. 'We zitten in een spannende en onzekere fase van de coronacrisis', zegt Rutte. De meeste lockdownmaatregelen blijven nog wel even in stand. Wel is er ruimte voor een aantal kleine versoepelingen. Zo mogen winkeliers vanaf 10 februari bestellingen laten afhalen bij hun winkel. Mensen moeten thuis bestellen, het afhaalpunt is buiten en moet via een bepaald tijdslot. Tussen bestellen en afhalen moet vier uur tijd zitten.

Het is nog niet bekend of de avondklok gehandhaafd blijft na 9 februari. Aan het einde van de week beslist het kabinet over eventuele verlenging. Dan moet er meer duidelijk zijn over de effecten van de avondklok.

Basisscholen open

Afgelopen weekend kwam al naar buiten dat basisscholen vanaf maandag weer open mogen. Rutte bevestigde dit tijdens de persconferentie. De basisscholen en kinderopvang mogen open, maar wel met een aantal maatregelen. Zo moet de hele klas worden getest als een leerling besmet is met het coronavirus. Ook wordt de klas een paar dagen naar huis gestuurd.

De middelbare scholen gaan niet voor maandag 1 maart open. Als de scholen daarna weer open kunnen, moeten leerlingen 1,5 meter afstand houden. Ook de buitenschoolse opvang blijft tot die tijd gesloten.

Regionale aanpak terug

De regionale aanpak van het coronavirus keert met de nieuwe routekaart weer terug. Eerder stapte het kabinet juist van deze aanpak af omdat het niet goed werkte. De nieuwe routekaart kent vier niveaus, van laag naar hoog: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. De maatregelen worden steeds verder aangescherpt. Wel geldt in alle fases een alcoholverbod in het openbaar van middernacht tot 06.00 uur.

Als er twee of minder regio's het niveau 'ernstig' of 'zeer ernstig' bereiken kunnen er regionaal maatregelen worden genomen. Die worden dan wel landelijk vastgesteld.

De versoepelingen:

• Basisscholen en kinderopvang mogen vanaf maandag, onder voorwaarden, weer open.

• Winkels mogen vanaf woensdag 10 februari onder strikte voorwaarden een afhaalloket openen.

De maatregelen tot ten minste 2 maart:

• De middelbare scholen blijven gesloten, bij heropening moeten leerlingen 1,5 meter afstand houden.

• De buitenschoolse opvang blijft dicht.

• Ontvang thuis niet meer dan één persoon van 13 jaar of ouder per dag.

• Ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek.

• Werk zo veel mogelijk thuis.

• Ga alleen naar buiten met leden van je huishouden of met een groepje dat bestaat uit maximaal twee mensen.

• De meeste locaties zijn gesloten (winkels, kappers, theaters/bioscopen, dierenparken, binnensportlocaties, restaurants en cafés).

• Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan.

• Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.

• Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband (alleen buiten).

• Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen

• Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland en boek geen buitenlandse reizen tot en met maart.