Marktkoopvrouw krijgt celstraf voor verraden van beroofde bazin

De rechtbank veroordeelt Soraya S. (27) tot een celstraf van 32 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Ze is medeplichtig aan een overval op een Haagse marktkoopvrouw. De verdachte werkte bij het slachtoffer in een kraam op de Haagse Markt, en tipte de overvallers.

Op 13 januari 2020 werd de vrouw in haar huis in Gouda overvallen nadat ze van de markt was thuisgekomen. Twee mannen boeiden haar, zetten een vuurwapen op haar hoofd en sleurden de marktkoopvrouw door haar woning. Ze waren op zoek naar een kluis in de werkkamer van het slachtoffer.

Dit gebeurde allemaal terwijl een van haar zonen onder de douche stond. Toen de andere zoon van de vrouw op het raam van de woning klopte, namen de overvallers de benen. Ze gingen ervandoor met de dagopbrengst van 600 euro en met een kluisje vol sieraden van het slachtoffer, die voor haar hoge emotionele waarde hadden.

Foto van slachtoffer

Volgens de rechtbank is er bewezen dat de Haagse Soraya S. haar vriend informatie gaf over haar bazin, de marktkoopvrouw. Ze stuurde hem een foto van het slachtoffer en adresgegevens. Ook vertelde ze hem over de werktijden van de vrouw, en over een kluis die in de werkkamer van de marktkoopvrouw zou staan. De vriend van S. zou vervolgens het plan voor de overval hebben gesmeed. Hij voerde verkenningen uit in Gouda, en vervoerde de twee overvallers naar de woning, maar ging er zelf niet naar binnen.

Volgens de rechtbank heeft Soraya S. een 'cruciale bijdrage' geleverd aan de beroving van haar bazin. Het is maar de vraag of haar vriend op het idee van de overval was gekomen zonder de informatie van S., meent de rechtbank. 'De verdachte heeft op berekenende wijze misbruik gemaakt van haar positie als werkneemster en van de informatie die het slachtoffer, haar werkgeefster, haar had toevertrouwd.'

'Ik wist niets van de overvalplannen'

S. zei twee weken geleden tijdens de zitting dat ze niets wist van de overvalplannen van haar vriend, maar dat verhaal gelooft de rechtbank niet. De straf van de rechtbank voor S. komt overeen met de strafeis van het Openbaar Ministerie.