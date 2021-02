Schoolleiders kritisch over heropening: 'Dit is een chaosstrategie'

Directeuren van basisscholen in de regio reageren kritisch op de heropening van scholen. 'Het kabinet kiest voor de chaosstrategie. We gaan het doen, maar we hebben onze bedenkingen', zegt directeur Gerard van Vliet van basisschool Jeroen in Den Haag.

De basisscholen mogen maandag weer open, maar er gelden wel strenge maatregelen. Zo moet de hele klas vijf dagen in quarantaine als een leerling besmet blijkt.

'Ik probeer het echt te snappen', zegt Van Vliet. 'Maar wat het kabinet nu doet, is enorme verkeersstromen creëren van en naar school omdat ouders hun kinderen komen brengen en halen.' Bovendien is hem volstrekt onduidelijk wat hij nu als school moet doen om open te mogen. 'Ik ga inderdaad maandag het liefst open, maar nu is dat echt nog onmogelijk.'

'Wat is onze rol nu eigenlijk?'

Grootste pijnpunt bij scholen is dat ze niet weten wat moet en wat een advies is. Bovendien zijn veel regels volgens scholen gewoon onuitvoerbaar. Jan Kees Meindersma, voorzitter College van Bestuur van De Groeiling in Gouda heeft een hoop vragen. 'Wat is onze rol nu eigenlijk? Hoe zit het nu met de quarantaineregels? Als een kind besmet is, moet de hele klas naar huis en na vijf dagen getest worden. Wat voor effect heeft dat op het gezin? Als je na vijf dagen weer kinderen op school ontvangt, moeten we dan checken of een kind een test heeft ondergaan? Daar zijn we niet voor. Wij zijn geen GGD of controle-instituut, wij willen graag onderwijs geven.'

Ook bij zijn Haagse collega leven deze vragen. Daarnaast vraagt hij zich af of broertjes en zusjes die in andere klassen zitten ook weggestuurd moeten worden. Hij weet het niet. Ook heeft Van Vliet geen vertrouwen in het aantal sneltesten dat beschikbaar moet komen voor scholen. 'Dat is een politieke kreet, een ongeloofwaardig verhaal. Ik heb er geen enkel vertrouwen in dat er sneltesten voor het onderwijs komen.'

Mondkapjes en spatschermen

In Den Haag heeft basisschool Jeroen gezichtsmaskers ingekocht voor het personeel en zijn er spatschermen bij de leerkracht in de klas neergezet. Maar of dat de problemen oplost, weet directeur Gerard van Vliet niet. Hij vraagt zich hardop af waarom het nu opeens allemaal moet. 'Over twee weken is het vakantie. Had dan nog een paar weken gewacht en was na de vakantie opengegaan met duidelijkheid voor de scholen.'

Zijn collega Meindersma is juist blij dat hij twee weken voor de vakantie open kan. 'Dan kunnen we kijken of het werkt.' Maar hij stoort zich ook enorm aan wat in zijn optiek niet echt 'weloverwogen plannen' zijn. 'De wijze van communiceren is niet goed. Dan krijg je op zondagavond een appje dat je een week later open mag. Het OMT had meer naar het veld moeten luisteren. Dit zijn geen beslissingen die je even op een vrijdag opschrijft.'

'Chaosstrategie'

Ook is het advies om klassen zo veel mogelijk uit elkaar te houden door pauzes en haal- en brengtijden te spreiden. 'Dat vergt het nodige organisatiewerk voor ons als scholen. En er wordt al aardig wat van onze flexibiliteit gevraagd', zegt Meindersma.

Van Vliet vult hem aan: 'Ouders hebben nu zekerheid, de scholen zijn dicht. Maar vanaf maandag is die zekerheid voorbij en kunnen hele klassen naar huis worden gestuurd. Zijn ouders daar tevreden mee? Er is gekozen voor een chaosstrategie.'

Driftig overleg

Er wordt driftig overlegd tussen de PO-raad en het ministerie over de regels en de voorwaarden voor opening. De scholen hopen op zeer korte termijn te horen wat de regels nu eigenlijk zijn, en kunnen dan beginnen met het maken van plannen voor de heropening. Meindersma: 'En ik wil ook duidelijkheid geven aan de ouders, die moeten ook weten waar ze aan toe zijn.'

