Sander uit Noordwijk ontsnapte aan de dood dankzij koolmonoxidemelder

'Ik had hier niet meer kunnen staan', zegt Sander Mannaart. Hij werd zondagnacht gered door zijn koolmonoxidemelder. Toen de open haard na een gezellige avond bleef smeulen en er in de schoorsteen van alles ging smelten, maakte de melder hem wakker. Anders was koolmonoxide hem mogelijk fataal geworden.

'Koolmonoxide is echt een sluipmoordenaar', zegt Paul Frijters, specialist Brandveilig Leven van de brandweer Hollands Midden. De brandweer heeft niet voor niets de maand februari uitgeroepen tot themamaand 'Stop CO-vergiftiging!'. Jaarlijks overlijden tien tot vijftien mensen door koolmonoxidevergiftiging, enkele honderden mensen belanden in het ziekenhuis. 'Je voelt niets, je ruikt niets, je ziet het niet. Je valt gewoon weg.'

Het is een misverstand dat een moderne cv-ketel geen gevaar oplevert. 'Een kwart van alle incidenten met koolmonoxide komt door slechte aansluitingen of slecht onderhoud', aldus Frijters. 'Eigenlijk moet je in elke ruimte met een verbrandingstoestel een koolmonoxidemelder hebben. En die ruimte goed ventileren.'

'Slimme melder, omdat ie zo mooi was'

Sander Mannaart heeft bij de renovatie van zijn monumentale pand aan de Voorstraat in Noordwijk vorig jaar direct een aantal slimme koolmonoxidemelders laten aanbrengen. 'Ze melden rook en koolmonoxide, en ze gaan ook praten als er iets is', zegt Mannaart. 'We hebben ze vooral gekocht omdat ze zo mooi waren.'

Inmiddels weet Mannaart dat hij slim was om ze aan te schaffen. 'Mijn vriendin maakte me wakker, zij hoorde de melder op zolder. Die zei dat er boven koolmonoxide was. Doe de ramen open, zei het apparaat.' Dat deed de Noordwijker direct. Sander wil nooit meer een risico lopen om koolmonoxidevergiftiging op te lopen. 'Ik heb meteen nog drie melders besteld.'