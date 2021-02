Morgan uit Maasdijk gekroond tot leukste kassamedewerker van het jaar: 'Ik kan het niet geloven'

Morgan achter de kassa bij de Plus in Maasdijk | Foto: WOS

Morgan Lemon uit Maasdijk is uitgeroepen tot de leukste kassamedewerker van het jaar. De 19-jarige kassamedewerker werkt pas vier maanden bij de Plus in Maasdijk. Dat meldt mediapartner WOS.

Radiozender 100% NL hield een verkiezing voor de titel 'Leukste kassamedewerker van het Jaar'. De vier maanden die Morgan in Maasdijkse supermarkt werkt, was lang genoeg om de harten van zijn klanten te veroveren. Hij kreeg afgelopen vrijdag te horen dat hij de winnaar is. 'Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven', antwoordt de kassamedewerker op de vraag of het nieuws al een beetje is bezonken.

Het leukste aan werken in een supermarkt? Wat betreft Morgan zijn dat de gesprekken met de klanten. 'Het is altijd lachen, vooral met de oudere mensen. Je hebt daar altijd leuke gasten aan, of klanten of hoe je het ook wil noemen.'

Mediapartner WOS bracht Morgan een bloemetje om hem te feliciteren:

Nog heel lang achter de kassa

Wie ook een keer geholpen wil worden door de leukste kassamedewerker van het jaar, heeft daar voorlopig nog ruim de kans voor. Als het aan Morgan ligt, blijft hij namelijk nog heel lang achter de kassa zitten bij de Plus. 'Het maakt niet uit of ik de loterij win of niet. Ik wil hier m'n hele leven werken, want ik vind dit echt een topbaan.'