Alphenaren die opriepen tot rellen hebben spijt en vrezen baan en schooljaar

Het begon met een oproep in een grote Alphense Facebookgroep voor een demonstratie op 25 februari en ging verder in de WhatsApp-groep 'Actiegroep uit Alphen'. 'Met een klik zit je erin', zei een van de verdachten. In de groep ging het over rellen, het plunderen van de Mediamarkt, het aanvallen van agenten met 'met stillen als prioriteit'. Ook ging het adres van burgemeester Liesbeth Spies rond, met de oproep haar huis aan te vallen en daarnaast zoveel mogelijk dingen van de overheid te slopen. De oproep kwam een dag na de rellen in de binnenstad van Eindhoven.

Als het over molotovcocktails gaat, licht iemand de politie in. 'Het was een beetje stoer doen, meedoen', zegt de 18-jarige verdachte. 'Maar zonder slechte bedoelingen.' De oproep heeft voor angst gezorgd bij de ondernemers op het Rijnplein, houdt de rechter voor. De McDonalds sloot eerder de deuren en de oliebollenkraam haalde de gasflessen weg. Die oliebollenkraam is van de neef van een van de verdachten, die mocht niet gesloopt worden, zei hij. 'Mijn intentie was niet om iets kwaads te doen', zei hij dinsdag in de rechtszaal.

Spijt voor laten meeslepen

De mannen zeggen tegen de rechter dat ze zich een beetje hebben laten meeslepen. Het ging ze in ieder geval niet om de coronaregels. Daar hebben ze eigenlijk nauwelijks last van. Ook hadden ze geen kwade bedoeldingen. Al vindt de politie berichten in hun telefoon die wat anders lijken te zeggen. Zo wil de 18-jarige verdachte weten: 'Wordt het een beetje erg? Dan weet ik of mijn werk moet verplaatsen, zin in.' Nu zegt hij dat alleen wilde gaan kijken: 'In Alphen gebeurt niet zoveel, als er een demonstratie is, dan wil ik wel bij zijn.'

De tweede verdachte schreef: 'We moeten beuken, rammen en verzieken, KK-romeo's.' Nu denkt hij daar anders over: 'Dat heb ik echt niet zo bedoeld: het was gewoon gasten onder elkaar.'

'Ik heb twee kinderen en een vrouw op de bank'

Op het Rijnplein blijven rellen en plunderingen die maandagavond uit. De politie is aanwezig en stuurt mensen weg. Een man wordt aangehouden met illegaal vuurwerk. De verdachte zitten dan al vast. Ze zijn die middag aangehouden. De oudste van de twee zegt dat hij geschrokken is als hij van de recherche hoort dat het toch onrustig is geweest is.

De rechter vraagt hem: 'Hoe kun je daar nou van schrikken, met Eindhoven in het achterhoofd en zo'n opruiende groep. Hoe kan dat nog als een verrassing komen?' De verdachte blijft zijn excuses herhalen en houdt vol dat hij niks van plan was: 'Ik heb twee kinderen en een vrouw op de bank, dan ga ik natuurlijk niet dit soort fratsen uithalen.'

Nog drie weken zitten

De rechter rekent het de twee aan dat ze met hun berichten voor angst en onrust hadden gezorgd in een tijd waarin mensen het al zwaar hebben met de coronamaatregelen. En ook al hebben ze niet zelf gereld, ze hebben er toch aan bijgedragen door er toe op te roepen. Rechter: 'Er kwamen daadwerkelijk mensen naar het centrum van Alphen. Het kwam niet tot rellen maar dat is niet aan u te wijten.' Ondanks de verhalen van de mannen en hun advocaten legt de rechter toch een celstraf op. Beide mannen moeten nog drie weken zitten.

Eigenlijk zou dinsdag een derde verdachte, ook uit Alphen, voor de rechter staan, maar door een 'calamiteit' in de gevangenis waar hij zit kon hij niet opgehaald worden. Omdat de man aanwezig wil zijn bij zijn zitting is die doorgeschoven naar woensdag. Dan staan ook een Alphenaar van 42 en een 19-jarige Hagenaar voor de rechter voor opruiing.

