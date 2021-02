Dollemansrit van benzinedief in Reeuwijk eindigt met crash in Apeldoorn

De achtervolging begon in Reeuwijk en eindigde in Apeldoorn | Foto: News United/Luciano de Graaf

De politie heeft dinsdagnacht een Poolse man aangehouden die zonder te betalen had getankt bij een tankstation in de omgeving van Reeuwijk. De politie zette na de diefstal de achtervolging in, die eindigde in een botsing op de A1 bij Apeldoorn. Daarbij raakte meerdere auto's waaronder politieauto's beschadigd. Niemand raakte gewond.

De verdachte reed om 23.00 uur zonder te betalen weg bij een tankstation in de omgeving van Reeuwijk. De politie werd gebeld en agenten zagen de verdachte even later in de buurt van Utrecht. Ze zetten de achtervolging in en op de A28 kreeg de man een stopteken. De bestuurder reed door en ramde met een snelheid van meer dan 120 km per uur een politiewagen. Niemand raakte gewond.

Volgens een woordvoerder van de politie probeerde agenten de bestuurder op de A1 ter hoogte van Apeldoorn in te boxen, een tactiek waarbij een auto van alle kanten wordt ingesloten. De verdachte ramde meerdere andere weggebruikers en verloor de controle over zijn auto. Vervolgens crashte de verdachte tegen de vangrail, waardoor zijn auto in brand vloog. Agenten konden de Poolse man op tijd uit de auto halen.

Ravage aangericht

De Poolse man wordt verdacht van poging tot doodslag, het gebruik van valse kentekenplaten, benzinediefstal, het negeren van een stopteken, het negeren van de avondklok én het weigeren van een drugs- en alcoholtest. Hij is in het ziekenhuis gecontroleerd en vervolgens door de politie aangehouden.

Vanwege de ravage die de verdachte met zijn rijgedrag heeft aangericht werd de A1 bij Apeldoorn volledig afgesloten. Na anderhalf uur ging de weg weer open. De vangrail en middenberm zijn beschadigd. De politie doet nog onderzoek.

