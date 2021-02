Dubbele gevoelens over niet openen BSO's: 'Huilende ouders aan de telefoon'

‘We zijn er helemaal klaar voor’, aldus Danielle Vooijs van de Haagse kinderopvang 2Samen. Maar de deuren van de buitenschoolse opvang (BSO) blijven maandag gesloten. ‘We zijn wel blij dat de kinderdagopvang open mag, zodat ouders zich kunnen focussen op het werk. Maar heel jammer van de buitenschoolse opvang.’

Toen de scholen vorig jaar weer opengingen, gold dat ook voor de BSO. De Britse coronavariant gooit nu roet in dat eten. De BSO moet gesloten blijven om te voorkomen dat kinderen van verschillende scholen samenkomen. ‘Daar hebben we ook begrip voor’, vertelt Vooijs in het radioprogramma West Wordt Wakker. ‘We hebben een aantal locaties waar we vier tot vijf scholen bedienen.’

Heel veel onduidelijk

Johan Vriesema van Floreokids, met vestigingen in onder andere Leiderdorp, Leiden en Oegstgeest, staat er dubbel in. 'Aan de ene kant vind ik het niet jammer, omdat we nu in een korte tijdspanne alles moeten regelen. Dus in die zin vind ik het niet erg dat een deel van het bedrijf dicht blijft', legt hij uit.

Vriesema zijn agenda is voor de komende dagen gevuld met vergaderingen om alles in kannen en kruiken te krijgen. 'Er is nog heel veel onduidelijk over wat er wel en wat er niet mag. De beslisboom over welke kinderen wanneer wel en niet naar de opvang mogen is nog in de maak. Dat moeten we allemaal voor het weekend regelen.'

Huilende ouders aan de telefoon

De andere kant van de medaille, de ouders die de kinderen thuis moeten opvangen, zorgt voor het dubbele gevoel bij Vriesema. 'Ouders zitten erom te springen. Thuiswerken gaat zo niet. Wij hebben letterlijk huilende ouders aan de telefoon gehad.'

Vooralsnog worden de deuren van de BSO alleen geopend als de ouders geen andere optie hebben in verband met hun werk. 'Afgelopen periode hebben we gemerkt dat daar vele malen meer beroep op wordt gedaan dan in maart', aldus Danielle Vooijs van 2Samen. 'Wij werken op basis van vertrouwen. We gaan de discussie niet aan. De kinderen van deze ouders zijn welkom.’

