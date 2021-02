Ruim 200.000 euro opgehaald voor gezin overleden politieman: 'Ontzettend veel steun en kracht'

De actie werd opgezet door de collega's van de omgekomen politieman, van wie sommigen ook een persoonlijk stukje tekst op de pagina van de inzamelingsactie hebben geplaatst. 'Veel van ons kennen je goed vanuit je tijd aan bureau Laak. Boeven vangen is je lust en je leven. Samen met je diensthond Mattie kon je daar je ei goed in kwijt', aldus één van zijn collega's.

Ook veel donateurs laten een bericht achter, als hart onder de riem. 'Geld maakt dit nooit meer goed. Maar jij en de kleine meiden mogen zich nooit meer zorgen maken over hun toekomst', aldus een van de donateurs. 'Een klein gebaar voor een groot verdriet. Sterkte', schrijft een andere geldschenker.

Frontale botsing

Maandagmiddag kwam de 30-jarige man uit Maassluis om het leven bij een ongeluk op de N9 bij Bergen (Noord-Holland). De auto waar hij en zijn vrouw in zaten, botste frontaal op een vrachtwagen. Zijn vrouw, die ook bij de Haagse politie werkt, ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. De chauffeur van de vrachtwagen is door de politie aangemerkt als verdachte.

De crowdfundingsactie werd dinsdagmiddag op touw gezet. Binnen acht uur stond de teller al op 100.000 euro.

Familie: 'Ontzettend veel steun en kracht'

'We konden niet zien aankomen wat voor hartverwarmende reacties hierop kwamen', zeggen collega's en de initiatiefnemers en van de crowdfunding. 'Mensen vanuit het hele land en zelfs het buitenland deden donaties. We zijn zo dankbaar dat we Suus en haar meisjes een kleine zekerheid kunnen geven in deze nachtmerrie.' Volgens de initiatiefnemers heeft de familie aangegeven dat 'zij hier ontzettend veel steun en kracht uit halen'.

'We stonden als vaste vriendinnenclub machteloos', zeggen de collega's van de zwaargewonde vrouw. 'Daar waar wij als eenheid altijd bij elkaar terecht konden, misten wij nu onze Suus. De kamer was voor ons gevoel leeg omdat Suus er niet bij was.' De foto bij de crowdfundingsactie werd zorgvuldig uitgekozen. 'De keuze viel op een foto van hun mooie gezin, omdat wij weten dat Suus hier zo trots op is. Deze foto spreekt je aan en kijkt je aan. Ja, dit is hem. Met deze foto werd ons doel meteen duidelijk, we moeten de meisjes van lieve Robin helpen. Grote zorgen wegnemen en de tweeling, op dat gebied, een zorgeloze toekomst bieden.'

