Boekhandel mag afhaalpunt openen: 'Helpt vooral voor oudere klanten'

Eigenaresse Nadine Mussert in haar boekwinkel in Noordwijk

Het is een kleine troost voor boekhandels dat ze vanaf volgende week woensdag een afhaalpunt mogen openen voor bestellingen. Dinsdag maakte de boekenbranche bekend dat de omzet van veel boekwinkels met 90 procent is gedaald. Veel winkels bezorgen boeken, maar daar halen ze maar een klein gedeelte van de normale omzet mee binnen.

Voor boekhandel Van der Meer in Noordwijk is de klandizie sinds het begin van de lockdown aanzienlijk gedaald. Sinds de sluiting van de winkels in december moet de boekhandel vooral rondkomen van online bestellingen. Dat zijn er meer dan voorheen, maar niet genoeg om weer op het niveau van voor de lockdown te komen. Gelukkig zorgen loyale klanten ervoor dat de winst op peil blijft. Aan het begin van dit jaar deed het marketingbureau van de Nederlandse boekenwereld een oproep om lokale boekhandels te steunen. Die actie bleek een razend succes, zo ook voor boekhandel Van der Meer.

'Sindsdien hebben we wel echt een vlucht gekregen in onze bestellingen. Het zakt weer een beetje weg nu, maar we hebben echt niets te klagen over de bestellingen die ons wél bereiken', vertelt eigenaresse Nadine Mussert. Ze hoopt dat een afhaalpunt er vooral voor gaat zorgen dat oudere klanten zien dat de boekhandels nog steeds open zijn. 'Het is echt de bedoeling dat mensen gericht komen voor een afhaalbestelling. Maar ik denk wel dat het daardoor zichtbaar wordt voor mensen dat we wat doen. Sommige oudere klanten snappen die online omgeving niet zo goed, dus ik denk dat het afhaalpunt ons wel helpt om weer contact met hen te maken.'

Beperkte schade

Ook boekhandel Kooyker in Leiden heeft tijdens de lockdown niet stilgezeten. De boekhandel, die al sinds 1863 bestaat, heeft wel voor hetere vuren gestaan, vindt eigenaresse Willeke van der Meer. 'We zijn de hele dag bezig met het verwerken van bestellingen. De schade is bij ons beperkt gebleven omdat wij al een goede webshop hadden.' Volgens Van der Meer heeft Kooyker veel gehad aan de webshop die ze samen met organisatie Libris op touw hebben gezet. Libris is een samenwerkingsverband tussen zelfstandige boekhandelaren om zo competitief te kunnen blijven met grotere ketens. 'Als je dit als individuele winkelier nu nog moet optuigen is dat niet te doen', zegt Van der Meer.

Of Kooyker baat heeft bij een afhaalpunt durft Van der Meer nog niet te zeggen: 'Daar gaan we nog even een nachtje over slapen. Het is een hele uitgeklede versie van open zijn. Klanten mogen niet naar binnen om even te zoeken.' Ook de oudere klanten van Kooyker worden nog altijd goed geholpen. 'Als iemand belt en het is een ouder persoon die de webshop niet helemaal snapt, dan bestellen wij het boek voor ze. Dan ga je ze gewoon op een andere manier helpen', legt Willeke uit. 'Samen sta je sterk.'

LEES OOK: Niet-essentiële winkels dicht: 'Denk bij bestellen online ook aan de lokale ondernemer'