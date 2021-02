Leids archief verzamelt beeldmateriaal over coronacrisis: 'We zoeken nog dagboeken'

'Kijk', zegt Cor de Graaf van Erfgoed Leiden en Omstreken, terwijl hij naar zijn laptopscherm kijkt. 'Dit is een mooi voorbeeld van een aubade bij een verpleeghuis. Een bewoner is jarig en de familie heeft buiten een draaiorgel geregeld, zodat er toch nog een beetje contact is.' Het is het soort materiaal waar het archief naar op zoek is.

'Dagboeken zijn uiteraard ook welkom. En we hebben nog niet zoveel foto’s van huiselijke situaties', legt De Graaf uit. 'Die willen we wel graag, want de coronacrisis bindt mensen natuurlijk behoorlijk aan huis.' Erfgoed Leiden bedacht al vroeg dat dit een historische tijd is en dat het daarom belangrijk is nu materiaal te verzamelen.

Horeca dicht door coronavirus | Foto: Erfgoed Leiden en Omstreken

Lege winkelschappen

'Je moet het nu verzamelen, anders is het te laat', zegt De Graaf. 'We hebben bijvoorbeeld ook nog maar weinig beeld van lege winkelschappen. Dat was echt iets van de eerste lockdown en kun je nu dus niet meer vastleggen.'

Het cultuurhistorisch centrum vindt het belangrijk dat het beeldmateriaal bewaard blijft voor volgende generaties. 'De kinderen van nu zullen over 20 of 30 jaar aan hun kinderen willen laten zien wat voor bizarre periode dit was', zegt De Graaf. 'En dan moet je dus wel iets hebben.'

Bewaard voor de eeuwigheid

Het internet is daarvoor niet voldoen denkt De Graaf. 'Bij ons blijft het bewaard voor de eeuwigheid, en dat is met het internet toch een stuk minder zeker.'

