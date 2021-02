VVD: 'Den Haag doet te weinig voor ondernemers in armoede'

Den Haag heeft onvoldoende aandacht voor ondernemers en zelfstandigen die door de coronacrisis in de armoede terecht zijn gekomen. Dat vindt de VVD in de Haagse gemeenteraad. Volgens de partij heeft de gemeente niet goed in beeld hoe deze nieuwe groep armen geholpen kan worden.

Een commissie van de Haagse gemeenteraad bespreekt donderdag de manier waarop het college van burgemeester en wethouders armoede in de stad wil bestrijden. Uitgangspunt is dat alle Haagse inwoners 'naar vermogen' mee moeten kunnen doen en zichzelf maximaal moeten kunnen ontplooien. Armoede en het hebben van schulden kunnen dit belemmeren, stelt het college.

'Het is daarom een prioriteit om in te zetten op bestrijding van armoede en schulden', schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Het college wil mensen activeren zonder aan het niveau van de armoedevoorzieningen te tornen. 'Daarnaast zetten we in op het bereiken van mensen met financiële problemen en op het verbreden van de schuldenaanpak.'

Coronacrisis

Volgens de VVD ziet het college bij de armoede-aanpak een nieuwe groep over het hoofd. 'Door de coronacrisis zien we dat de groep Hagenaars met armoede en schulden is uitgebreid en ook meer divers is geworden', zegt VVD-raadslid Judith Oudshoorn. 'Denk hierbij aan hard getroffen horecaondernemers, mensen die jarenlang gewerkt hebben in de evenementenbranche of zzp’ers.'

De gemeente heeft onvoldoende aandacht voor deze nieuwe groep en wordt niet altijd goed geholpen, vindt Oudshoorn. 'Iemand die een aanvraag doet voor de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers red.) moet soms maanden wachten op een uitslag, maar krijgt vanuit de gemeente wel een Ooievaarspas aangeboden', zegt ze. 'Heel sympathiek en goed bedoeld, maar zit iemand die het water aan de lippen staat te wachten op een korting in het zwembad of een bezoek aan het museum? Help ze eerder met hun aanvraag.'

Inzichtelijk

Oudshoorn vraagt zich af of de gemeente wel goed inzichtelijk heeft hoe zij deze groep het beste kan helpen. 'Deze groep mensen heeft nu te maken met acute geldnood. De rekeningen blijven doorlopen, maar er komt weinig tot niets binnen. Zo iemand is in mijn ogen bijvoorbeeld veel meer geholpen met helderheid over de Tozo-regeling, een snelle behandeling hiervan en bijvoorbeeld met een gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.'

