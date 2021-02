Weinig perspectief voor danscafés en clubs: 'We zitten te wachten, maar niemand weet waarop'

Wouter Vermeulen staat in een leeg Rockcafé Lazaru's, een begrip in het Leidse nachtleven. Hij is bedrijfsleider van dit café en van De Hut van Ome Henne, een studentencafé in de binnenstad. Persoonlijk gaat het goed met hem. 'Ik kan dingen aardig relativeren. Het is vervelend, maar 95 procent van de wereldbevolking zou dolgraag met ons willen ruilen', zegt hij.

Dinsdagavond was er opnieuw een persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. ‘Ik had niet verwacht dat wij 9 februari weer open zouden mogen’, vertelt Vermeulen. Wat de kroegbaas wel had verwacht is perspectief. ‘Nu zit je een beetje te wachten en niemand weet waarop. Of dat ze hadden gezegd: het is heel vervelend, maar trek de stekker er maar uit. Iets in ieder geval.’

Huis moeten verkopen

Binnenkort zijn de danscafés een jaar dicht, wat de ondernemers niet in de koude kleren gaat zitten. 'Er is steun', legt Vermeulen uit. 'En volgens mij is die royaal in vergelijking met andere landen, maar het blijft een druppel op de gloeiende plaat.'

Hij kent verhalen van collega-horeca-ondernemers die zakelijk met de handen in het haar zitten. 'De eigenaar heeft twintig jaar voor lul gewerkt. En ik hoor van meer collega’s om mij heen die hun huis moeten verkopen of nog meer geld moeten lenen. Het perspectief wordt er niet beter op.'

Schuldenberg

En als straks iedereen weer als vanouds de voeten van de vloer mag gooien in eens dansgelegenheid, vreest Vermeulen voor de geldschieters die hun geleende geld terug willen zien. 'In de eerste lockdown waren er nog afspraken te maken met verhuurders en brouwerijen. Maar die zijn ook nu een jaar verder en hebben het ook nodig.'

Vermeulen vergelijkt de oplopende schulden waar horeca-ondernemers zich in steken met een berg die voor je ligt, en steeds hoger en steiler wordt. 'Iedereen begrijpt wel dat je nu niet betaalt, maar ze gaan er steeds moeilijker over doen', vertelt hij. 'Die berg kun je straks niet meer beklimmen. Je kunt het jaar nooit meer inhalen.'

Barry Badpak

De onder studenten geliefde Barry Badpak, bekend van hits als 'Broodje van Kootje', is geboren en getogen in De Hut van Ome Henne. De Leidse gangmaker reist sinds hij ontdekt is door het grote publiek het hele land door. Een uit de hand gelopen grap, noemt Vermeulen het. Ook dat ligt nu stil. 'Maar dat is gewoon een hobby, dus dat is een iets vrolijker verhaal.'

Barry Badpak te gast bij de Coen en Sander Show op Radio 538. (Foto: Barry Badpak)

De besnorde Barry Badpak bestaat tien jaar en dat gaat gevierd worden. 'We zijn een bordspel aan het maken', verklapt Vermeulen. 'Verder doen we nog wel wat livestreams hier en daar, maar het is heel weinig. Dat maakt niet heel veel uit. Dat komt later wel.’

Toekomst niet rooskleurig

Voor nu focust Vermeulen zich op zijn cafés, maar hij ziet de toekomst niet rooskleurig in. 'Het wordt lastig. Hoe langer het duurt, hoe lastiger het wordt. Ik heb er een hard hoofd in.'

